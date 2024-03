María Pombo vuelve de Nueva York con Pablo Castellano y responde al dardo de Telmo por su ausencia en los premios Ídolo

Todo lo bueno llega a su fin. Y después de varios días disfrutando de unas románticas vacaciones en Nueva York sin sus hijos, María Pombo y Pablo Castellano han regresado este viernes a Madrid. Cansados tras el largo vuelo y cargados con dos grandes maletas cada uno -ya que además de descansar han aprovechado su viaje para renovar sus vestidores, como la influencer ha compartido en Instagram- la pareja ha derrochado simpatía ante las cámaras de Europa Press y han confesado lo bien que les ha venido esta escapada sin niños para fortalecer su relación tras unos meses en los que, como han reconocido, han tenido algún que otro altibajo en su matrimonio. "La verdad que lo necesitábamos. Teníamos ganas de disfrutar un viaje solos los dos. Y la verdad que en Nueva York, como fuimos hace siete años, siempre es como una buena idea. De redes no hemos desconectado pero sí hemos descansado y sobre todo hemos dormido toda la noche seguida sin ninguna tos, sin ningún niño llorando... O sea, que muy bien" nos ha contado María, afirmando entre risas que estas vacaciones le han servido "para coger fuerzas para lo que viene ahora" con Martín y Vega, "que encima les escucho con tos. Vengo preparada". Un viaje por el que no han podido asistir a la tercera edición de los Premios Ídolo, organizados por Dulceida y en los que la 'reina de Instagram' estaba nominada en la categoría 'Lifestyle', aunque finalmente se ha llevado el premio Violeta Mangriñán: "Se lo merece, lo daba por hechísimo. Lo está haciendo súper bien Violeta. Y nada, los vi en directo. Justo nos tocó como el trayecto al aeropuerto una hora y los vi todo en directo y la verdad es que me gustaron mucho. Estos premios son una maravilla y me parece maravilloso que Aída haga este tipo de premios para darnos valor" ha asegurado. "Ojalá el año que viene pueda ir. Ya le he dado las razones a Dulceida que tenía que darle y súper bien" ha zanjado, sin entrar en el dardo que el influencer Telmo ha soltado contra ella y sus hermanas porque ninguna ha asistido a la gran noche de los creadores de contenido después de que Marta Pombo reconociese que el año pasado no fue porque no quería coincidir con él tras los insultos y descalificaciones que les ha dedicado en Instagram. "María Pombo se ha ido a Nueva York y ha preferido Nueva York antes que esta alfombra roja. Creo que es mucha casualidad que el viaje coincidiese con los premios. Me da pena por Aida, porque al final pues luego en otras ocasiones son compañeras, son amigas, se están apoyando en otras fiestas y cosas de sus marcas y luego viceversa ¿no? Entonces me parece un poquito un gesto feo, pero bueno" ha comentado Telmo. Unas declaraciones a las que María ha hecho oídos sordos dejando claro que "le he dado mis razones a Dulceida y ojalá el año que viene pueda ir".