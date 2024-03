Los tractores regresan a Madrid para reivindicar medidas y animan a la sociedad a unirse a las protestas

Más de 10.000 agricultores y ganaderos acompañados de 1.500 tractores están previstos que este domingo tomen las calles de Madrid para exigir medidas concretas y contundentes para el campo ante los "parches" presentados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una jornada convocada por Unión de Uniones que quiere que sea festiva, animando la ciudadanía y a la sociedad a unirse a sus reivindicaciones. Una 'tractorada', que discurrirá bajo el lema 'Nos siguen sobrando los motivos', que arrancará a las 11.00 horas en el Ministerio de Transición Ecológica y que discurrirá hasta el Ministerio de Agricultura por el Paseo de la Castellana, Recoletos y el Paseo del Prado. "No es aleatorio el recorrido elegido, porque el que está mandando en la agricultura española no es el ministro Planas sino la ministra Ribera, que impone medidas medioambientales que no nos dejan producir y no hace nada para que entre fresas con hepatitis o carne con clombuterol", explicaba hace unos días el coordinador nacional de Unión de Uniones, Luis Cortés. Una jornada que esperan que sea lúdica y solidaria, ya que en el inicio de la concentración a las puertas de Transición Ecológica tienen previsto donar cerca de 125 litros de aceite de oliva virgen extra a la organización Mensajeros por la Paz del padre Ángel. Además, la organización agraria quiere acercar la agricultura y la ganadería a la ciudadanía, mostrando sus maquinarias de trabajo e invitando a subirse al tractor a todos los niños que quieran hacerlo a lo largo del recorrido. No obstante, agricultores y ganaderos reclamarán la protección en frontera del modelo productivo español y europeo, el desarrollo de ley de cadena alimentaria para mejorar su funcionamiento y exigencias ambientales proporcionadas y adecuadas a la realidad del sector, junto con la reivindicación de democracia para el campo. CINCO COLUMNAS DE TRACTORES De esta forma, los tractores, la mayoría procedente de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, llegarán a la capital en cinco columnas para la manifestación, autorizada por la Delegación del Gobierno de España para este domingo. Los viales afectados, en función de la procedencia de los vehículos agrícolas, serán Glorieta de Arcentales, avenida de Arcentales, avenida Canillejas a Vicálvaro, calles de Alcalá, Francisco Silvela y Joaquín Costa, paseo de la Castellana y olaza de San Juan de la Cruz. La columna dos recorrerá las calles de la Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, plaza de Alonso, calle de Casalarreina, avenida Daroca, M-23, calles de O'Donnell, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela y Joaquín Costa, paseo de la Castellana y plaza de San Juan de la Cruz. La número tres irá por Vía Lusitana, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Paseo de las Delicias, calle de Bustamante, Ramírez de Prado, Méndez Álvaro, Comercio, avenida de Menéndez Pelayo, calle del Príncipe de Vergara, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y plaza de San Juan de la Cruz. La cuarta columna recorrerá la M-500, Puente de los Franceses, paseo de Ruperto Chapí, paseo de Camoens y calles del Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Santa Engracia y José Abascal. Un último grupos de camiones se concentrará por las calles Nuestra Señora de Valverde, avenida del Llano Castellano, calle de Mauricio Legendre, Enrique Larreta, Mateo Inurria, Plaza de Castilla, Paseo de la Castellana y plaza de San Juan de la Cruz.