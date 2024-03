Los hutíes lanzan tres misiles antibuque al mar Rojo desde Yemen

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que los hutíes han lanzado tres misiles balísticos antibuque al mar Rojo desde Yemen, pero no se han notificado ni heridos ni daños en barcos. "Aproximadamente entre las 8.30 y las 22.50 horas (hora de Saná) del 15 de marzo, terroristas hutíes respaldados por Irán dispararon tres misiles balísticos antibuque desde áreas de Yemen controladas por los hutíes hacia el mar Rojo", ha escrito el CENTCOM en su cuenta en la red social X, antes Twitter. En la misma publicación han añadido que, no obstante, "no se ha informado de heridos ni daños por parte de barcos estadounidenses, de la coalición o comerciales". Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva en la Franja de Gaza, al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen.