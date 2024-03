Lola Lolita nos desvela cómo es trabajar con Genoveva Casanova

Los Premios Ídolo reunieron a gran cantidad de personalidades de influencers de nuestro país y entre ellos pudimos ver a Lola Lolita, una de las nuevas participantes de 'El Desafío', con quien pudimos hablar de los fichajes estrella: Victoria Federica y Genoveva Casanova. "Ojalá viniese, como ahora ha dado el paso también a estar en un programa de tele, pues ojalá también se anime a venir a este tipo de eventos. Yo encantadísima" nos contestaba cuando le preguntábamos por la sobrina del Rey Felipe VI. Además, nos desvelaba que con ella se lleva "muy bien" y que "es muy trabajadora. Me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido para bien eso, que es muy trabajadora, y yo creo que lo va a petar en este programa". Si sobre la hija de la Infanta Elena solo tiene buenas palabras, para Genoveva más de lo mismo, ya que nos aseguró que "la siento como una mami, me da unos abracitos, ¡ay, Lolita, cómo estás! Y yo, ¡gracias!". Eso sí, con quien mejor ha congeniado ha sido con Manuel Díaz 'el Cordobés': "Me lo como, ese hombre es. 10 de 10, no sé cómo explicarte. Lo amo, literalmente. Es que transmite una felicidad a todo el mundo y, bueno, a mí siempre cuando paso malos momentos pues siempre me arropa muy bien. O sea que, la verdad, lo siento como si fuese un padre mío ahí dentro. Estoy muy contenta".