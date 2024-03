Las tropas rusas "interceptan" ocho drones, un misil y un cohete ucranianos en Belgorod y Kursk

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han derribado durante la madrugada del sábado ocho drones ucranianos sobre las regiones de Belgorod y de Kursk, ha informado el Minsterio de Defensa de Rusia. "Durante la noche pasada, se detuvieron los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados, el sistema de misiles tácticos 'Tochka-U' y el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes 'Vampire RM-70' contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", han detallado Defensa en un comunicado compartido vía Telegram. En las misma publicación el Gobierno ruso ha aclarado que el número de drones alcanzados ascendía a ocho y que las regiones objeto de los mencionados ataques han sido Belgorod y Kursk. "Los sistemas de defensa aérea en servicio fueron interceptados y destruidos: cinco vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre el territorio de la región de Kursk; tres vehículos aéreos no tripulados, un cohete y un misil 'Tochka-U' sobre el territorio de la región de Belgorod", concluye el mensaje. Previamente, las autoridades regionales de Kursk habían informado de que el Ejército ruso había derribado tres drones de origen ucraniano sobre la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, poco después de emitirse una alerta sobre el peligro de un ataque con vehículos aéreos no tripulados en la zona. Estos ataques llegan después de que al menos 19 personas hayan muerto y otras 73 hayan resultado heridas este viernes a causa de un ataque con misiles ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Odesa, situada en el sur de Ucrania, según han denunciado las autoridades.