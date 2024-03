La Real Sociedad rebaja la euforia del Cádiz y se redime en Anoeta

La Real Sociedad venció (2-0) al Cádiz este viernes en el inicio de la jornada 29 de LaLiga EA Sports para volver a ganar en el Reale Arena casi cuatro meses después, bajando la autoestima de un equipo andaluz que buscaba salir del descenso. Los de Imanol Alguacil se redimieron ante su público después de las eliminaciones en Copa del Rey y Liga de Campeones, y sumaron tres puntos con los que defienden la sexta plaza de puestos europeos. Dos taconazos de Mikel Oyarzabal fueron las asistencias de los goles de Mikel Merino y Arsen Zakharyan, uno en cada parte. El Cádiz, que venía con la fe a tope después de vencer (2-0) al Atlético de Madrid en la pasada jornada poniendo fin a 23 jornadas sin ganar, vio frenado su intento de despegue. Los de Manuel Pellegrino se acercaron en jugadas aisladas pero sin puntería, ante una Real más acertada y en control de la posesión. Sin la opción de vértigo, el Cádiz se plantó en Anoeta en busca de tres puntos con los que salir del descenso pero la Real no tardó en confirmar ser un serio obstáculo. El equipo vasco, con la motivación extra de llevar casi cuatro meses sin ganar en casa, tuvo el dominio y perdonó las mejores ocasiones para algo más que un 1-0. Tras 45 minutos, sólo subió un tanto de Mikel Merino cerca de la media hora, en un saque de esquina que pilló despistada a la defensa amarilla. El Cádiz concedió más de la cuenta, ya que Becker tuvo un par de ocasiones muy claras y Oyarzabal, en un regalo visitante, perdonó un claro mano a mano para hacer el segundo. Le Normand también tuvo el 2-0 en un cabezazo desviado por poco. A los andaluces no les quedaba otra que mirar a la portería rival, aunque durante muchos minutos les fue imposible. Con el tanto en contra, Juanmi, protagonista contra el Atlético, terminó de asumir la responsabilidad de ofrecerse por todas partes y conducir el balón hasta terreno peligroso. Pese a la lesión de Maxi Gómez, Chris Ramos entró con un par de remates, Robert Navarro tuvo otro y el propio Juanmi rozó la mejor. Fueron ocasiones a medias, pero los de Pellegrino demostraron capacidad para plantarse en el área 'txuri-urdin', como logró Christian Kouamé en la reanudación. La Real trató de manejar el partido con la posesión, pero no se podía permitir fallos. Ahí es donde se crecía un Cádiz que reclamó la roja a Zubeldia, pero un fuera de juego visto en el VAR salvó quizá al defensor. Ledesma había salvado un buen remate de Merino antes y Navarro, ante su equipo, volvió a disparar de lejos para el Cádiz. En medio de esa incertidumbre, cierta vida para el Cádiz, Brais Méndez puso el balón en el área y Oyarzabal, con otro taconazo, se lo mandó a Zakharyan en el segundo palo. Ahí terminó el partido, con los andaluces una jornada más marcando la zona de descenso.