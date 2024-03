La Justicia peruana declara infundada la petición de cese de prisión preventiva presentada por Betssy Chávez

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha declarado infundada la solicitud de cese de prisión preventiva presentada por la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por presuntos delitos de rebelión y conspiración en su supuesta vinculación al intento del expresidente Pedro Castillo de disolver en diciembre el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción. La decisión ha sido tomada por el magistrado Juan Carlos Checkley, quien ha evaluado la petición de Chávez y ha concluido que no existen nuevos elementos que puedan derivar en variaciones de la medida impuesta, según la agencia Andina. En esta línea, Checkley ha agregado que las alegaciones de la exmandataria en relación con su estado de salud no justifican el cese de la prisión preventiva, y ha subrayado que corresponde al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los reclusos. Esta resolución llega después de una audiencia virtual, celebrada el pasado 28 de diciembre, en la que se evaluó el requerimiento de cese de prisión preventiva para la expresidenta del Consejo de Ministros por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre 2022. Chavez ha fundamentado su demanda en una modificación reciente del Código Procesal Penal que establece la revisión de los mandatos de prisión preventiva cada seis meses para evaluar si la medida ha de mantenerse o no vigente. La ex primera ministra fue detenida en Tacna en junio de 2023, después de que la Justicia de Perú ordenara su captura inmediata tras dictar una condena de 18 meses de prisión preventiva en abril de ese mismo año. Esta medida de prisión preventiva correspondía, según el Ministerio Público, al proceso penal abierto contra Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez en "calidad de coautores" de los delitos de rebelión y conspiración.