La defensa aérea rusa derriba tres drones ucranianos sobre la región fronteriza de Kursk

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han derribado tres drones de origen ucraniano sobre la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, según han indicado las autoridades locales. Poco después de alertar sobre el peligro de un ataque con vehículos aéreos no tripulados en la región, el gobernador de Kursk, Roman Starovoit, ha informado de la presencia de un avión no tripulado en la zona. Momentos más tarde, el gobernador regional ha publicado que "las fuerzas de defensa aérea en la región de Kursk destruyeron otro avión no tripulado ucraniano". Un mensaje que se ha repetido unos minutos después, cuando ha confirmado el derribo de un tercer dron en la zona, agradeciendo el trabajo de las tropas de defensa aérea. Estos ataques llegan después de que al menos 19 personas hayan muerto y otras 73 hayan resultado heridas este viernes a causa de un ataque con misiles ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Odesa, situada en el sur de Ucrania, según han denunciado las autoridades.