El Maestro Joao desvela qué piensa de la polémica de Kate Middleton

En un momento en el que solamente se habla de Kate Middleton tras su aparición en redes sociales con una fotografía con la que intentó acabar con todos los rumores sobre su estado de salud, pero que ha desatado todo tipo de especulaciones debido a la manipulación a la que fue sometida, hemos hablado con el Maestro Joao y nos ha explicado qué piensa de todo esto. El vidente 'resuelve' el misterio de la corona británica y asegura que "la Kate Middleton está abducida" y nos ha desvelado que "la reina ahora está metida en la Kate Middleton, se ha reencarnado. Yo creo que en el momento que la miramos con una botellita en el bolso a la Kate Middleton, ya tenemos las pruebas". El colaborador de televisión ha desarrollado su teoría, argumentando que "he dicho que eran extraterrestres, te lo juro. Que yo creo que son lagartos, de verdad te lo digo. Y yo siempre dije, la Lady Di la quitaron de en medio porque no quiso meterse lagarta". Sobre las supuestas infidelidades de las que se ha hablado por parte del Príncipe Guillermo, Joao se mostraba tajante y nos comentaba que "creo que amantes tiene que haber toda la vida. Es obligatorio, si eres reina o emperatriz de esas, tienes que tener amantes. Yo solamente me haría reina si tuviese amantes, si no, ¿para qué? Es un coñazo ir para todos los sitios con el protocolo y todo eso". De ahí que él defienda al hijo del Rey Carlos y asegure estar dentro del 'team Guillermo' porque "ese hombre se corre unas juergas tremendas" y entiende perfectamente la intensidad que conlleva estar en su posición.