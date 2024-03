El Ejército sudanés dice que habrá un periodo de transición tras el fin de la guerra

Jartum, 16 mar (EFE).- El Ejército sudanés aseguró este sábado que tras el fin de la guerra con los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) habrá un periodo de transición y no entregará el poder a los civiles hasta que no haya unas elecciones.

Yaser Ata, miembro del Consejo Soberano sudanés y asistente del Comandante del Ejército, dijo en un discurso en la televisión oficial que “es necesario un período de transición en el que el comandante del Ejército esté a la cabeza del Estado y sea el supervisor de este”, en referencia a Abdelfaltah al Burhan, líder del Consejo Soberano y del Ejército.

Durante este periodo de tiempo indeterminado "participarán los cuerpos de seguridad, principalmente el Ejército y la Policía", según Ata.

Añadió que el Ejército "entregará el poder a fuerzas políticas solo mediante elecciones”.

En cuanto a los progresos del Ejército contra las FAR, afirmó que sus unidades rodean el estado de Al Yazira cuya capital, Wad Madani, cayó en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido el 18 de diciembre pasado y que “recuperará pronto de las manos de la milicia rebelde”.

Según Ata, después de liberar Al Yazira, el Ejército se desplazará a la región de Kordofan para “limpiarla de las FAR que están desplegadas en algunas zonas”.

Asimismo, “después de expulsar a las FAR del estado de Jartum, el Ejército establecerá una base en Al Fashir, capital de Norte de Darfur de la que se lanzará (una operación) para abatir a la milicia en todo Darfur”.

Ata reveló así el plan que tiene el Ejército en su ofensiva contra las FAR, en la que ya han logrado importantes progresos, como la recuperación de la sede de la Corporación de Radio y Televisión pública de Sudán, en la localidad de Um Durman, vecina a Jartum.

La guerra en Sudán que comenzó el pasado 15 de abril ha provocado al menos 13.900 muertos y la peor ola de desplazados en el mundo. EFE

az-se-ijm/psh