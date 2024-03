Comisario europeo destaca "lenguaje en común" con Paraguay y ve oportunidades en comercio

Asunción, 15 may (EFE).- El comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, destacó este viernes el "lenguaje en común" que encontró con las autoridades y sectores productivos en su visita a Paraguay y defendió las oportunidades que ley de la Unión Europea sobre deforestación ofrece de salvaguardar los recursos naturales locales.

"Hemos encontrado muy claramente un lenguaje en común, un lenguaje sobre el cual podemos desarrollar nuestras relaciones a futuro", declaró el funcionario, según la traducción oficial, en una rueda de prensa al término de un encuentro con el presidente del país, Santiago Peña, en la primera jornada de su visita al país.

El titular de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea (UE) habló desde la residencia presidencial acompañado por los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros.

En su intervención, el funcionario europeo manifestó que Paraguay "es un aliado importante para la Unión Europea" y dijo esperar que continúen construyendo la cooperación mutua "en muchas áreas", pero principalmente en lo relativo a la "sostenibilidad", que consideró comparten "como un valor fundamental".

El comisario, que aseguró haber sostenido reuniones técnicas con diferentes ministerios y dialogado con representantes del sector agro y productores, señaló como el propósito de su primera visita al país dejar un "mensaje claro" sobre el "diálogo abierto" que existe en torno a las oportunidades que el reglamento 1115 de 2023 puede ofrecer.

Entre otros, resaltó que el comercio con la Unión Europea puede asegurar, bajo los estándares de ese reglamento, que los recursos naturales "se mantengan, pero también que se creen oportunidades de trabajo bien pagadas".

De igual forma, se declaró "muy contento" de ver los avances de Paraguay para adaptarse a las exigencias de trazabilidad y georreferenciación de las tierras, en alusión a la herramienta 'Visor de bosques y uso de la tierra', desarrollada por el Instituto Forestal Nacional de Paraguay (Infona).

La herramienta, alojada en el Portal de Bosques y Usos de la Tierra, recoge datos geoespaciales de la cobertura forestal, cambios y usos de la tierra, según ha explicado el Gobierno.

Ante la preocupación que pueden haber despertado las diferencias entre la legislación local y el reglamento sobre el porcentaje de terrenos deforestados, Sinkevicius aclaró que la UE "no tiene la intención" de decir cómo se deben regular ni aplicar las leyes en Paraguay "o ningún otro país"

En todo caso, aclaró que se trata de un reglamento que "no es específico a ningún país ni a ninguna región", sino que se aplica "igual a todo el mundo".

En ese contexto, planteó la posibilidad de un programa de cooperación dotado con una inversión inicial de 10 millones de euros para ayudar a los productores locales en temas de trazabilidad.

Por su parte, Giménez salió al paso de las preocupaciones expresadas por algunos sectores en torno a la soberanía jurídica y a una posible intervención de la UE o cualquier otro bloque económico en la legislación local.

"Eso no va a ocurrir, eso está totalmente fuera de este tema", puntualizó el ministro, quien recordó que Paraguay denunció ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el reglamento europeo.

No obstante, reconoció que la Unión Europea "está en el derecho" de poner requerimientos a las exportaciones que lleguen a ese bloque y que es, en todo caso, "un tema voluntario" para los exportadores.

"Si el exportador paraguayo decide que no quiero cumplir esa 1115, no cumple, no exporta a la Unión Europea. Es así de simple", sentenció.

"Nosotros -complementó- no vamos como país a sacrificar soberanía jurídica ni ningún tipo de soberanía para exportar a la Unión Europea".

En la misma conferencia, el titular de Ambiente anunció que el delegado europeo visitará este sábado la represa de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil, y la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en el oriente del país. EFE

