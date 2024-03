Brasil gana sufriendo a Baréin y se jugará el billete contra España

La selección de Brasil ha ganado este viernes a Baréin en la segunda jornada del Preolímpico de balonmano de Granollers (Barcelona), en un partido en el que los brasileños sufrieron mucho para tumbar a una reforzada selección asiática, que cerca estuvo de dar la sorpresa y permitir a España lograr el billete olímpico este viernes. No será así y España estará obligada, haga lo que haga ante Eslovenia, a esperar al domingo al duelo contra Brasil de las 17:45 horas para ir a París 2024. En cambio, si Baréin hubiera empatado o ganado, algo que estuvo cerca de hacer pese a no entrar en ninguna quiniela, el escenario hubiera sido bien distinto. Brasil es superior a Baréin, pero en el Palau d'Esports de Granollers se dieron este viernes varias circunstancias que hicieron que el choque fuera igualado, entretenido y con miga. Primero, que Brasil pudo pagar el gran esfuerzo físico que hizo el jueves, a las 21.00 horas, ante Eslovenia. Los sudamericanos rozaron el triunfo ante la potente selección europea, en un partido que en el último minuto estaba empatado. Pero ese desgaste hizo mella ante una Baréin que cayó claramente contra los Hispanos y que, de cara a este duelo, en el segundo aspecto a tener en cuenta, recuperó a cuatro de los cinco sancionados de larga duración por la IHF al intermediar el TAS con una medida cautelar. Y Baréin tiró de esos sancionados, que eran algunos de sus mejores jugadores y de los más veteranos, ante Brasil. Cambio de escenario, cuanto menos, que modifica en parte esta competición. Lo cierto es que Baréin jugó mucho mejor, se creyó sus opciones y, al descanso, ganaba 14-11. En la segunda parte esa diferencia de tres goles volvió a darse. Baréin estaba cómoda ante una Brasil desacertada ante los metas bareinís. Supo, no obstante, el equipo de Marcus Ricardo de Oliveira darle la vuelta al choque. Primero, empatando a 22-22 tras un parcial de 0-3. Aparecieron Moraes, Rodrigues y, sobre todo, Hackbarth para dar alas a Brasil, que se puso 23-25 ya con el tiempo cumplido, si bien Ali Eid anotó un penalti sobre la bocina para ajustar más el marcador. Sufrió Brasil pero sigue viva y, si gana a España el domingo, podría estar en París 2024. Baréin, por contra, está ya virtualmente fuera de la lucha salvo carambola improbable.