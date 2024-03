Asesinado el alcalde de un municipio de Jalisco, México

Humberto Amezcua, presidente municipal de la localidad de Pihuamo, en el estado mexicano de Jalisco, fue asesinado el pasado viernes en ese municipio. La Fiscalía Especial Regional ha anunciado la apertura de una investigación. "Aproximadamente a las 22.52 horas, policías municipales recibieron un reporte sobre una agresión con arma de fuego en la calle Emiliano Zapata a su cruce con Venustiano Carranza, en el municipio en mención", ha indicado la Fiscalía, según recoge el diario 'Milenio'. "Al arribo de los uniformados, localizaron a la víctima en el interior de un vehículo, con visibles heridas al parecer por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de paramédicos municipales, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales", añade. "Los primeros respondientes llevaron a cabo el resguardo de la zona, la preservación de indicios y el llenado de los informes policiales correspondientes, conforme el mando y conducción de esta representación social", prosigue. Amezcua era el alcalde y además candidato a la reelección por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, integrada por el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Una diputada del PRI, Verónica Flores, ha publicado en X un mensaje señalando al Gobierno federal por esta violencia. "Me siento triste, estoy enojada, no tengo palabras para expresar mis sentimientos por el asesinato del Presidente Municipal de Pihuamo, Jalisco, Humberto Amezcua. ¿Hasta cuándo Sr Presidente López Obrador, señor gobernador Enrique Alfaro, se va a detener esta violencia?", ha resaltado. "Acaban de asesinar al presidente municipal de mi pueblo, Pihuamo, Jalisco. Justo afuera de la casa de mi mamá. Esta violencia está, no sé, no tengo palabras", ha publicado una vecina de la zona en X, antes Twitter.