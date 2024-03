Xóchitl Gálvez presenta propuestas de inversión para México en congreso de ‘nearshoring’

Querétaro (México), 14 mar (EFE).- La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, presentó este jueves propuestas para fomentar la inversión en México, entre las que destacan facilidades en materia fiscal, pago de impuestos, respetar el estado de Derecho y apostar a las energías renovables.

“Les vamos a facilitar la vida (a los inversores) en materia fiscal, en materia de pago de impuestos, en materia de trámites”, señaló Gálvez, durante su participación en el Congreso Internacional de Nearshoring, en el central estado mexicano de Aguascalientes.

La candidata reconoció que se ha detectado un problema en la exportación de productos a otros países, principalmente por la saturación que presentan los puertos en México, por lo que habría que construir nuevos o bien ampliarlos para conseguir mejores resultados.

“Eso es lo que hace que venga más inversión al país, la eficiencia en nuestros puertos”, señaló la representante del Frente Amplio por México.

Asimismo, aprovechó para hablar de las construcciones que ya se tienen fijas en el país, tal como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, de los cuales se pueden conseguir diversos beneficios sin necesidad de realizar modificaciones.

Por la parte del Tren Maya, Gálvez Ruiz mencionó que se buscan nuevas inversiones en el sureste mexicano, esto siempre y cuando se consiga cerrar el tratado de libre comercio, comprometiendo con ello al país a ser responsable en el tema energético.

De igual forma, hizo énfasis en el mantenimiento de las carreteras, que han presentado algunos inconvenientes tanto en materia de seguridad, como de infraestructura.

“He anunciado un programa de mantenimiento a toda la red carretera de nuestro país como primer tema antes de pensar en nuevas carreteras, hay que darles mantenimiento a las que tenemos” agregó.

Respecto al sector privado, la candidata expresó su apoyo directo, pues afirmó que el gobierno normalmente no brinda protección a este ámbito, sin embargo lo ha contemplado como uno de sus compromisos de campaña.

Para llevar a cabo este compromiso, la candidata mencionó que se buscará incentivar a los municipios de los estados de la República para la digitalización de trámites, esto con la finalidad de reducir los tiempos de espera para la liberación de nuevas inversiones.

Gálvez reiteró que el respeto al Estado de Derecho y el impulso a las energías limpias son vitales para la relocalización de cadenas productivas, conocida como 'nearshoring'.

“Yo estoy convencida de que uno de los elementos más importantes para el 'nearshoring' tiene que ver con el Estado de Derecho. La ley tiene que ser la ley”, dijo ante integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur)

Lamentó que actualmente no hay disponibilidad de energía “ni la renovable, ni la menos limpia y en ese sentido no vamos a poder traer más inversiones para el ‘nearshoring’. Todo lo que digamos aquí se va a quedar en papel si no tenemos capacidad eléctrica, si no construimos líneas de transmisión”, enfatizó.

Finalmente, señaló que se tenía que considerar a los mayores socios comerciales de México, que son Estados Unidos y Canadá, para atraer inversión extranjera al país, por esta razón propuso la creación de la agencia de América del Norte.