Santi Denia: "Yo disputé unos Juegos Olímpicos y es el sueño de cualquier jugador"

El seleccionador nacional sub-21, Santi Denia, comentó este viernes que jugar unos Juegos Olímpicos es algo con lo que "cualquier jugador o deportista sueña", pero que cuando llegue el momento de realizar esa convocatoria para este verano "se va a consensuar con la Dirección Deportiva, Luis de la Fuente --seleccionador de la absoluta-- y todas las partes". "Cuando llegue el momento se hablará, y se va a consensuar todo con la Dirección Deportiva, con Luis de la Fuente y con todas las partes. Pero, como jugador, yo disputé unos Juegos Olímpicos en Atlanta, y es el sueño de cualquier jugador y de cualquier deportista. A partir de ahí, cuando llegue el momento, se va a consensuar", explicó Denia en la rueda de prensa en la que facilitó la lista de la Sub-21 para los próximos compromisos ante Eslovaquia y Bélgica. Una lista en la que destacan las novedades de Cristhian Mosquera (Valencia), Dean Huijsen (Roma) y Mateo Joseph (Leeds), todos ellos con posibilidad de ir con otros combinados nacionales. "Que hayan elegido a España es un trabajo del departamento de categorías inferiores, de dirección deportiva. A nosotros nos toca decidir", comentó el seleccionador al respecto. El que no estará con la Sub-21 es Pau Cubarsí, que estará en la lista de la absoluta, una convocatoria que Denia cree que "se ha ganado con su trabajo". "Estamos encantados de que Pau vaya con la absoluta. Es el resultado del trabajo que hacemos desde las categorías inferiores. El objetivo es que los jugadores que lleguen a la absoluta estén preparados", añadió. "Lo de Cubarsí es un caso excepcional. Lleva en la élite dos, tres meses, pero se lo ha ganado. El nivel del otro día en la Champions, en Liga, se lo ha ganado. Cuando se tira de cantera, la gente responde. Hay que animar a los equipos a que inviertan en cantera, porque ahí están los resultados", prosiguió el seleccionador Sub-21. El entrenador de Albacete quiso poner en valor el trabajo de los clubes de Primera y Segunda División en España, donde "apuestan por la cantera" y les está dando "resultados". "Animaría a los clubes a que sigan invirtiendo en cantera porque les va a salir barato. Un ejemplo de ello es el Valencia, que tiene a cuatro titulares", señaló. En cuanto a los jugadores que son seleccionables para los Juegos Olímpicos, pero que no están en edad para ir con la Sub-21, Denia comentó que durante todo el año están aprovechando para hacer "seguimiento de los jugadores del 2001", sobre todo "a los que estuvieron en la anterior Campeonato de Europa" y que consiguieron la clasificación. Por último, Denia aportó su opinión sobre la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos y no con España. "Este tipo de jugadores que tienen dos pasaportes eligen donde quieren estar, y nosotros desde la Federación tenemos máximo respeto. Hay que dar naturalidad a este tipo de casos, porque cada vez hay más", concluyó. MOSQUERA, HUISEN, UNAI GÓMEZ Y JOSEPH, PRINCIPALES NOVEDADES Los centrales Cristhian Mosquera y Dean Huijsen, el centrocampista Unai Gómez y el delantero Mateo Joseph, son las principales novedades de la lista de la selección sub-21 para disputar el partido amistoso ante Eslovaquia y el clasificatorio para la próximo Europeo ante Bélgica, una convocatoria en la que no está presente Gabri Veiga. El caso de Mosquera, Huijsen y Mateo Joseph suponen además la elección de estos jugadores de defender la camiseta de la selección, ya que todos ellos poseen doble nacionalidad y podrían jugar con Colombia, en el caso del valencianista, Países Bajos, en el del central de la Roma, e Inglaterra, en el del delantero del Leeds. La lista está compuesta por los porteros Pablo Cuñat (Amorebieta), Iturbe (Atlético de Madrid B), Álvaro Aceves (Eldense); los defensas Álvaro Carreras (Benfica), Mosquera (Valencia), Francés (Zaragoza), Marc Pubill (Almería), Hugo Novoa (Villarreal B), Dean Huijsen (Roma), Rafa Marín y Javi López (Alavés); los centrocampistas Turrientes (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Fermín López (Barcelona), Nico González (Oporto) y Unai Gómez (Athletic Club); y los delanteros Diego López, Fran Pérez (Valencia), Robert Navarro (Cádiz), Mateo Joseph (Leeds), Samu Omorodion (Alavés) y Moleiro (Las Palmas).