Rafa Yuste: "Tenemos una afición enorme que nos va a ayudar a pasar a cuartos"

El vicepresidente primero y del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha asegurado que el equipo se va a entregar "en cuerpo y alma" para tratar de pasar la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, que se resolverá en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde cree que la afición les va a "ayudar" a eliminar a los franceses. "Es un orgullo estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Nuestra mentalidad ahora es intentar pasar a cuartos de final, es el objetivo que ahora nos marcamos", señaló en declaraciones a Movistar+ tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). Además, cree que será un cruce "muy bonito" ante un exjugador y extécnico azulgrana como Luis Enrique. "El PSG tiene un equipo muy joven, tiene un entrenador que conocemos muy bien en la casa. Pero nosotros también tenemos un gran equipo y una afición enorme que estoy seguro de que nos va a ayudar a pasar a cuartos", manifestó. "Hay que tener respeto a todos los rivales. Vamos a jugar, a darlo todo, a tener mucha prudencia y, como hicimos ante el Nápoles, entregarnos en cuerpo y alma y que nuestra afición nos ayude", continuó el dirigente culé, antes de responder a cómo será enfrentarse a jugadores como Kylian Mbappé. "Nosotros tenemos a Lamine, que para mí es un jugador excepcional. Tenemos una plantilla enorme, un entrenador que tiene la fe y bravura de convocar a jugadores tan jóvenes y de hacer de nuestra Masia un ejemplo para todo el mundo", añadió. Sobre si sintió alivio por no cruzarse con el Manchester City de Pep Guardiola, Yuste desveló que había hablado sobre ello con el director deportivo del club inglés, 'Txiki' Begiristain. "Lo he hablado con 'Txiki', los dos decíamos que es un partido donde hay más emotividad que pasar. Ninguno de los dos nos queríamos, pero era más por un tema emotivo. Con el Real Madrid sería el Clásico, y dentro de poco tendremos uno y ya está bien", bromeó. En otro orden de cosas, aseguró que Xavi sigue contando con el apoyo de todo el entorno culé. "El otro día lo escuchó. Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es que el campo grite su nombre. Con esto y teniendo el cariño que tiene por parte del presidente y de todos nosotros, sabe que lo tiene", apuntó. Por último, habló de la irrupción de Pau Cubarsí en el equipo. "Me alegro muchísimo por él. El otro día ya le dieron el trofeo de mejor jugador del partido. Es un jugador excepcional, pero sin la valentía de Xavi él no hubiese tenido estas posibilidades. Agradecemos a la estructura del fútbol base, a Alexanco, a Joan Soler, que proyecta jugadores a nivel mundial con 17 años. Es un orgullo enorme", concluyó.