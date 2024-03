Pierre Gasly: "Tenemos que encontrar cómo sacar el mayor rendimiento al monoplaza y su motor"

La firma de gafas de sol Hawkers y el piloto francés Pierre Gasly, conductor del equipo BWT Alpine en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, han lanzado este jueves 'Vértigo', su cuarta colección de moda en común y que en esta ocasión está formada por tres modelos de gafas. Con esta colección, acorde a una nota de prensa de Hawkers, el piloto francés "ha querido rendir un homenaje a los que, como él, desafían las alturas y no tienen miedo a caer, reflejando que 'no hay meta demasiado alta'". 'Vértigo' es la cuarta colaboración conjunta de Hawkers y Gasly, una alianza que se remonta al 2020. "La moda es para mí una forma de desconectar de la presión que tengo en la Fórmula 1, una forma de no pensar siempre en lo mismo. Por eso disfruto tanto del proceso creativo con Hawkers; me gusta inspirarme, obtener ideas y tratar de ser creativo también en mi propia vida", ha comentado al respecto. La nueva colección está compuesta por tres modelos de gafas: las Downtown Max, de diseño urbano y elegante con una montura marrón transparente y lentes degradadas del mismo color; las Point, el modelo más vendido de la pasada colección, que vuelve con lentes azules degradadas y montura en carey azul; y las Matte, un diseño ECO que sorprende por su silueta 'all-green' y su montura rectangular. "Todos los modelos han sido fabricados con materiales premium y de alta calidad. Como novedad, cabe destacar el nuevo componente empleado para la fabricación del modelo ECO de la colección, el Matte, cuyas lentes y montura son de Tritan Renew, un material de alto rendimiento obtenido mediante tecnología de reciclaje molecular, sostenible, respetuoso con el medio y con protección 100% UV. Además, como es habitual, todas los gafas son unisex y llevan el logo del piloto impreso en la patilla", ha precisado Hawkers en su nota. "Cada vez que lanzamos una nueva colección es un momento muy emocionante para mí, tengo muchas ganas de lucir las gafas durante la temporada y espero que todo el mundo las disfrute tanto como yo", ha añadido Gasly, a raíz de una nueva colección que podrá adquirirse a partir de las 18.00 horas de este viernes en web y en tiendas. Esta nueva colección llega tras el inicio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que ya ha pasado por Baréin y Arabia Saudí. Tras unas semanas de descanso, Gasly viajará a Australia para la tercera cita del curso, que tendrá lugar en el Circuito de Melbourne el 22 de marzo. El piloto de Ruan seguirá trabajando para mejorar, a pesar de haber tenido un difícil arranque de temporada: "El inicio con Alpine el año pasado fue todo un desafío, aunque logramos dos podios, uno en Zandvoort y otro en el sprint de Spa. A pesar de que la adaptación fue un poco más complicada de lo que nos hubiera gustado, pudimos obtener resultados sólidos y en general el rendimiento fue positivo", ha dicho. "En cuanto a valorar lo que nos falta, creo que un poco de todo. No hay un área en concreto en la que necesitemos trabajar más que otra, simplemente tenemos que encontrar cómo sacar el mayor rendimiento al monoplaza y su motor. Es un trabajo duro que tenemos por delante en las próximas semanas, incluso meses, especialmente con un coche nuevo", ha agregado. "Estas primeras tres carreras son para descubrir todas las áreas en las que debemos mejorar, y tener una retroalimentación muy clara sobre lo que necesitamos para ser más competitivos. Sabíamos que no iba a ser un inicio de año fácil, así que es crucial identificar realmente las debilidades del coche y encontrar soluciones para mejorarlo", ha señalado. "Este año hemos presentado un nuevo diseño del monoplaza, muy diferente en todos los aspectos. Aunque el diseño sea distinto, para mí lo más importante es el rendimiento, y espero que con trabajo duro tenga , mejore a lo largo de la temporada", ha indicado el piloto francés. "Sabíamos que no íbamos a empezar el año fuertes pero el potencial está ahí. A nivel técnico, lo único que hemos mantenido ha sido el volante. Hay un gran cambio en la suspensión y la aerodinámica. Básicamente estamos empezando con un nuevo concepto de coche", ha afirmado. 24 CARRERAS POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA "Lo más importante para mí es la recuperación, el sueño, la nutrición y el ejercicio constante. Creo que debes ser muy estricto con tu estilo de vida y enfocarte en estos pequeños detalles que, durante 24 carreras, marcarán una gran diferencia", ha admitido Gasly. "Parece que va a ser una temporada parecida a la del año pasado. El fichaje de Hamilton ha removido un poco el ambiente de cara a 2025. Creo que fue algo inesperado para la mayoría de gente del paddock, y que obviamente está teniendo un impacto grande en el mercado actual. Va a ser interesante ver a Lewis en Ferrari, aunque todavía se ve como algo surrealista porque ha estado con Mercedes durante la mayor parte de su carrera", ha valorado el piloto de BWT Alpine. "También será interesante ver la relación con Charles [Leclerc], que es alguien muy cercano a mí. De momento, nos enfocamos en 2024 y el objetivo principal es tener un buen desarrollo para llegar al resultado que merecemos, que todo el equipo merece por todo el trabajo duro que están haciendo", ha asegurado antes de repasar su pretemporada. "Este año volví a Dubái para pasar el mes de enero y prepararme duro físicamente y estoy muy contento con en el resultado. Me siento en muy buena forma físicamente y muy bien mentalmente. He hecho una buena preparación durante el invierno", ha argumentado Gasly. "Ahora que ya conozco a todos los que conforman el equipo, los ingenieros y los procesos dentro de la escudería, he podido enfocarme realmente en mí mismo como deportista y empujar mis límites una vez más. Estoy trabajando en la recuperación, la nutrición, en sacar más de mí física y mentalmente, y también en las reacciones y habilidades cognitivas", ha concluido.