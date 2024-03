OpenAI adelanta que Sora se lanzará públicamente a finales de este año

OpenAI ha dado más avances sobre su herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa Sora, capaz de generar escenas realistas de vídeo a partir de instrucciones de texto, que lanzará públicamente a finales de este año, aunque no ha concretado la fecha. La firma presentó Sora hace un mes, cuando comentó que se trataba de un modelo que permitía la creación de escenas "altamente detalladas", así como un movimiento de cámara "complejo" y la integración de múltiples personajes. Para crear estos vídeos, que pueden tener una duración de hasta 60 segundos, los usuarios solo deben escribir una serie de indicaciones detallando qué características debe incluir la escena, como los personajes, las acciones que llevarán a cabo, el entorno, el clima y los movimientos de cámara que se deban recrear. Entonces, OpenAI comentó que este modelo solo estaba disponible para los miembros del equipo rojo de la firma, esto es, el equipo dedicado a la investigación del servicio, de cara a ponerlo a prueba y comprobar qué fallos presenta y cuáles son sus posibles riesgos. La directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, ha avanzado ahora en una entrevista con The Wall Street Journal que OpenAI no lanzará públicamente Sora hasta finales de este año, debido a que este equipo de desarrollo aún está trabajando para detectar vulnerabilidades, sesgos y otros resultados dañinos. Sin entrar en detalle sobre cómo se entrena esta IA, ha comentado usa "datos disponibles públicamente y datos autorizados", así como contenidos de Shutterstock, aunque ha asegurado que desconoce si parte de ellos proceden de vídeos de YouTube o de plataformas como Instagram y Facebook. Asimismo, ha indicado que esta herramienta sigue el camino de Dall-E en el sentido de que no permite generar imágenes de figuras públicas, además de que la compañía está trabajando con artistas para determinar "barreras y limitaciones sin obstaculizar la creatividad".