Mar Flores confiesa si se ve como abuela tras los rumores de embarazo de Alejandra Rubio

¿Mar Flores, abuela? Esta es una pregunta que muchos se han hecho en los últimos días después de que Alejandra Rubio fuese sorprendida, según 'Informalia', comprando tres pruebas de embarazo con rostro de preocupación en una farmacia de la capital. ¿Bebé a la vista un mes después de comenzar su relación con Carlo Costanzia? Las alarmas no tardaban en activarse y la hija de Terelu Campos, indignada, dejaba claro que no está embarazada (aunque ha resultado llamativo que no haya desmentido que hubiese adquirido los test ni haya aclarado si eran para ella) Sn embargo, y aunque por el momento no va a ser abuela, la modelo ha tenido que enfrentarse a las preguntas de si se ve con un nieto a sus impresionantes 54 años durante la gala de los Premios Dial que se han celebrado en Tenerife este jueves. "Me van a llamar abuela seguro. Tengo cinco hijos y todos tenemos el concepto familiar muy inculcado en nuestra familia, pero de momento... la verdad es que no me siento tan abuelita. Me siento muy cómoda siendo madre" ha afirmado con una sonrisa. Espectacular con un corsé palabra de honor rojo con flores tridimensionales, Mar se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los premios de la música en español, a los que asistió con uno de sus hijos -no quiso revelar si Mauro, Beltrán, Bruno o Darío- aunque el joven evitó posar con su madre porque, como ha revelado ella, no quiere ser famoso ni seguir los pasos de su hermano Carlo Costanzia. A pocas semanas del final de 'El Desafío', un reto en el que ha conseguido superar sus miedos y del que se siente muy orgullosa, la modelo estudia ofertas para volver a televisión aunque como reconoce, "es complicado encontrar formatos en los que me sienta cómoda hablando de lo que yo sé, de moda o bueno... no sé, aunque creo que conseguiremos alguno. Hay propuestas. Si va bien, lo veremos" ha adelantado sin dar ningún detalle. Mientras decide cuál será su próximo proyecto profesional, Mar confiesa que a nivel personal y tras su reciente -y enésima- ruptura con Elías Sacal tras seis años de amor repletos de idas y venidas, "no puedo pedir más". "Soy madre de cinco hijos, con una vida social muy intensa, de muchos amigos y encantada de la vida" asegura. Un gran momento en el que no sabemos si ha influido que su hijo Carlo haya encontrado la estabilidad en Alejandra Rubio, ya que ha evitado pronunciarse sobre la pareja del momento. Sin embargo, sí ha reaccionado a los rumores de que no se lleva bien con la que podría convertirse en su consuegra en un futuro, Terelu Campos: "No estoy pendiente de esas cosas de verdad, no tengo tiempo para esas cosas y no sé de qué se habla* pero bueno" ha afirmado, dejando en el aire cómo es su relación con la presentadora. "Yo me siento como una madre discreta y orgullosa y espero que así se trasmita a los demás. Sobre todo, que mis hijos lo piensen. Muchas gracias" ha zanjado.