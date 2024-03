Maduro tras la petición de la Eurocámara de sanciones contra Venezuela: "La UE no existe para nosotros"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado este jueves que la Unión Europea "no existe" para ellos, después de que el Parlamento Europeo pidiera redoblar las sanciones contra su Gobierno por la persecución de opositores, de los que ha pedido su liberación. "La Unión Europea no existe para nosotros", se ha limitado a responder el mandatario a preguntas de la prensa sobre la posición de los eurodiputados de solicitar endurecer las sanciones contra Caracas, según recoge la cadena de televisión venezolana Globovision. Horas antes, el Ministerio de Exteriores del país latinoamericano había señalado que Venezuela está dispuesta a avanzar en las relaciones de cooperación con Bruselas "siempre que las mismas estén enmarcadas en los principios de respeto a la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos". El Parlamento Europeo denunció este jueves a situación de cientos de presos políticos en Venezuela, en particular de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, pidiendo su liberación y a la Unión Europea que redoble las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por la persecución de opositores. En una resolución adoptada con 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, la Eurocámara hizo hincapié en la detención "por motivos políticos" de disidentes como el general Hernández Da Costa y de miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado. Los eurodiputados instaron a los 27 a endurecer las sanciones contra el régimen de Caracas para incluir a miembros de la cúpula del gobierno, de las fuerzas de seguridad, del Tribunal Supremo y al propio presidente venezolano. De cara a las elecciones presidenciales de julio, la Eurocámara pidió a la comunidad internacional que apoyara el retorno de Venezuela a la democracia y que pueda concurrir a los comicios Machado como candidata elegida en las primarias opositoras, después de ser inhabilitada por el Tribunal Supremo venezolano.