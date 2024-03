Los secuestradores de los estudiantes de Kaduna piden 600.000 euros o matarán a los rehenes en cuestión de días

El grupo que secuestró el pasado 7 de marzo a casi 300 estudiantes en el estado nigeriano de Kaduna, en el centro-norte del país, ha exigido un rescate de 1.000 millones de nairas (unos 600.000 euros) o de lo contrario matarán a los rehenes como muy tarde a principios del mes que viene, según han informado fuentes locales al portal de noticias nigeriano People's Gazette. El ataque fue efectuado por "cientos" de integrantes de una banda de "bandidos" -- así designa el Gobierno nigeriano a estas organizaciones criminales basadas en el secuestro y la extorsión -- al colegio e instituto de la Autoridad Educativa Local en Kuriga, que se saldó en principio con el secuestro de 127 estudiantes de primaria y otros 187 de secundaria más varios responsables del centro, entre ellos su director. Precisamente este último proporcionó a los secuestradores el teléfono móvil de uno de los residentes de la localidad de Kuriga, quien ha servido de primer intermediario de las demandas de los secuestradores. Este ciudadano, Aminu Jibril, recibió la llamada de los captores en torno al mediodía de este pasado jueves a través de "un número oculto". "Amenazaron con matar a todos los niños, a los 287", ha explicado Jibril antes de indicar que los secuestradores exigieron el pago de este rescate "en un plazo de 20 días". No se ha dado a conocer si este plazo cuenta a partir de esta llamada o bien a partir del día del secuestro. Jibril trasladó inmediatamente toda esta información a un grupo de intermediarios que a su vez se lo hicieron saber al comisario estatal de Asuntos Internos, Samuel Aruwan. La llamada de los secuestradores tuvo lugar solo un día después de que el presidente del Nigeria, Bola Tinubu, instara una vez más a las fuerzas de seguridad del Estado a que tratasen el secuestro de los estudiantes de Kaduna con la máxima urgencia posible para garantizar que "los secuestradores no reciban un solo céntimo" en concepto de rescate, según trassladó después su ministro de Información Alhaji Muhammed Idris, en declaraciones recogidas por el diario nigeriano 'Vanguard'. Jibril ya ha avisado la comunidad local de Kuriga no puede recaudar esta cantidad de dinero de ninguna forma. "No podríamos conseguir ni medio billón de nairas aunque vendiéramos todas nuestras propiedades, aunque nos vendiéramos a nosotros mismos. El Gobierno y las organizaciones internacionales tienen que intervenir", ha solicitado. El Ejército nigeriano lleva años librando una campaña contra estos grupos que han asolado comunidades enteras del país, con los jóvenes estudiantes en su punto de mira. El Gobierno, para facilitar la actuación militar, ha designado a estas bandas como grupos terroristas. Sin embargo, ONG como Amnistía Internacional han denunciado en las últimas semanas que secuestros como el de Kuriga -- o el ocurrido a principios de mes en el estado de Borno, donde según Amnistía fueron secuestrados más de 400 desplazados internos -- pone de manifiesto la ineficacia de las medidas adoptadas por los gobiernos nigerianos durante los últimos años, bien del expresidente Muhamadu Buhari o el de su sucesor, Tinubu.