Las mujeres tienen un índice de shock elevado en accidentes de coche, respecto a los hombres

Con el objetivo de analizar las desigualdades en el diseño de los automóviles y las lesiones resultantes, un equipo de investigadores del Colegio Médico de Wisconsin en Estados Unidos han descubierto que los patrones de lesiones por accidentes automovilísticos y la gravedad de las lesiones difieren entre hombres y mujeres. También demostraron que las mujeres llegan a la sala de traumatología con signos de shock con más frecuencia que los hombres, independientemente de la gravedad de la lesión, tal y como se publica en 'Frontiers in Public Health'. Susan Cronn, primera autora del estudio e investigadora del Colegio Médico de Wisconsin advierte: "estos nuevos hallazgos sobre las diferencias sexuales en el índice de shock significan que debemos investigar más a fondo cómo y por qué sucede esto". Además, este conocimiento puede ayudar a evaluar si los sistemas de colisión de ocupantes funcionan igualmente bien para cuerpos masculinos y femeninos. Los investigadores utilizaron datos de más de 56.000 víctimas de accidentes automovilísticos, la mitad de las cuales eran mujeres. Analizar los datos de lesiones clínicas permite a los investigadores ver resultados reales, en lugar de estimaciones de riesgo. Descubrieron que, aunque los hombres tenían más lesiones en general, las mujeres tenían más lesiones en la pelvis y el hígado. Sin embargo, lo más importante es que descubrieron que las mujeres superaban un índice de shock superior a 1,0 con más frecuencia que los hombres. Esto fue cierto incluso para las mujeres que sufrieron menos lesiones totales o menos graves que sus homólogos masculinos. Un índice de shock elevado puede ser una señal de advertencia temprana de shock hemorrágico, causado por una gran pérdida de sangre, pero también puede ser un predictor temprano de mortalidad. "Nuestros hallazgos podrían significar que los cuerpos de las mujeres tienen menos capacidad para funcionar cuando ocurren cambios fisiológicos, que algunas lesiones tienen más impacto en los cuerpos femeninos o que los cuerpos femeninos manejan la pérdida de sangre de manera diferente que los cuerpos masculinos", señala Cronn. "También podría ser que hayamos asumido que los signos vitales normales son los mismos para todos, independientemente del sexo, y que necesitemos revisar nuestra definición de normalidad". "Esperamos poder delinear aún más el impacto del sexo en las lesiones por accidentes, de modo que la ingeniería de seguridad de los vehículos pueda considerar importantes diferencias corporales masculinas y femeninas en su diseño, y que proporcionen información para la legislación y las regulaciones necesarias para la equidad en el diseño de seguridad de los automóviles", concluye Cronn. Los investigadores también señalaron ciertas limitaciones de su estudio, por ejemplo, que la base de datos no incluía datos de presión arterial diastólica, lo que ayudaría a que los cálculos del índice de shock fueran más precisos. Otro factor que no se incluyó en los datos fue el tamaño del vehículo, el tipo de accidente y la información completa sobre la dinámica del accidente, factores que pueden ayudar a comprender más plenamente las diferencias de sexo en los accidentes.