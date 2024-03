La madre de Antonio Tejado, sin nada que decir a pocas horas de su declaración ante el juez

Llegó el momento. Un mes y tres días después de su entrada en prisión provisional acusado de ser el autor intelectual del robo a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal el pasado mes de agosto, Antonio Tejado se sienta esta mañana a las 10.00 horas delante del juez para dar su versión de los hechos. Una declaración voluntaria que el sevillano ha preparado al detalle con su abogado, Fernando Velo, en la que la estrategia está clara: defender su completa inocencia y desvincularse de la organización criminal liderada por 'El Ruso', pidiendo su libertad provisional ante la falta de pruebas concluyentes en su contra. Además, según la revista 'Semana' Antonio no responderá a las preguntas del abogado de María del Monte, ni a las de los defensores del resto de detenidos por este robo con violencia e intimidación. Y mientras se rumorea que el ex de Rosario Mohedano podría reconocer que quizás alardeó de lo que tenía su tía en su casa hablando con amigos -sin ser consciente de que los asaltantes usarían esta información que él habría dado por "fanfarronear"- el programa 'Y ahora Sonsoles' ha revelado que el cabecilla de la banda, 'El Ruso' , también va a declarar que Tejado no tiene nada que ver en el atraco. A pocas horas de la declaración ante el juez de su hijo, María José García se ha dejado ver abatida por las calles de Sevilla. A pesar de que están siendo momentos muy complicados, la madre de Antonio continúa con su rutina y este jueves se ha dejado ver haciendo varios recados por los alrededores de su domicilio. Y ha sido a su regreso a casa cuando se ha enfrentado a las preguntas de la prensa acerca de qué espera de la comparecencia de su hijo en el Juzgado y si confía en que podrá demostrar su inocencia y lograr la libertad provisional hasta que se celebre el juicio a finales de año. Cabizbaja, María José tampoco ha revelado cómo se encuentra María del Monte y si es cierto que hay preocupación por su salud por el durísimo golpe que ha supuesto que su sobrino pueda estar implicado en el robo a su vivienda. Una actitud de absoluto silencio con la que la madre de Tejado ha dejado claro que van a dejar actuar a la justicia y no se van a pronunciar hasta que su hijo de su versión ante el juez.