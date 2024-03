La Justicia de Japón avala el funcionamiento de un reactor nuclear de más de 40 años en Fukui

El Tribunal Superior de Osaka ha desestimado este viernes el recurso presentado por un grupo de ciudadanos para lograr el cierre de un reactor operativo desde hace 47 años en la prefectura de Fukui y ha avalado que siga en funcionamiento después de que el Parlamento aprobara en 2023 una ley para alargar la vida útil de los reactores. La corte ha respaldado así la medida adoptada previamente por un tribunal de menor instancia, que rechazaba las peticiones de siete ciudadanos que alertaban de peligros para la seguridad de la población debido a que el reactor sobrepasaba los años de vida útiles establecidos tras el accidente nuclear de 2021 en Fukushima. No obstante, el tribunal considera que no existen "peligros específicos" en la planta eléctrica Kansai, situada en Mihama, a pesar de que la demanda señalaba la posibilidad de que la planta no soporte un terremoto de alta magnitud por estar situada cerca de una falla. Además, han afirmado que no existe un "plan de evacuación" pertinente en caso de que se produzca un seísmo. El juez Koji Hasegawa ha aseverado que "no existe problema alguno con estas instalaciones" y ha matizado que ha pasado todas las inspecciones establecidas bajo la Autoridad de Regulación Nuclear del país, que cuenta con nuevos estándares de seguridad introducidos tras la catástrofe nuclear de hace trece años, según ha recogido la agencia japonesa de noticias Kiodo. Hace tres años, el reactor en cuestión recibió la autorización pertinente y fue puesto en marcha de nuevo, si bien otros dos reactores de la central han sido desmantelados. De las 33 centrales nucleares de Japón, 23 ya llevan más de treinta años en funcionamiento.