Ideas de regalos y aciertos seguros para el Día del Padre

Con el Día del Padre a la vuelta de la esquina, toca ponerse a la tarea para encontrar el regalo perfecto para el 'rey' de la casa. Y es que el mejor papá del mundo, o ese José que hace infinitamente mejor tu vida se merece un detalle único y especial para celebrar su día por antonomasia, el 19 de marzo. Las opciones son infinitas: si el tuyo es un 'papá tecnológico' el último gadget del mercado seguro que está entre su lista de deseos; si es un sibarita, disfrutará con una botella de buen vino o una invitación a ese restaurante que lleva tiempo queriendo probar; si es deportista, una entrada para ver algún partido seguro que le deja sin palabras... Pero si tu padre -o el de tus hijos, al que siempre te encanta sorprender en su día especial- es de esos 'papás todoterreno' que siempre van a la última y siguen las últimas tendencias en moda porque les gusta ir estilosos sin renunciar a la comodidad, ¡tenemos el regalo perfecto! Una prenda de ropa o un complemento para marcar la diferencia siempre son un acierto seguro. Una sudadera para ser el papá más 'cool' del colegio, unas chaqueta tipo sahariana ahora que la primavera está a la vuelta de la esquina, una camisa para presumir en la oficina de lo bien que te conocen tus hijos, unas zapatillas que no dudes que se convertirán en sus favoritas... Diferentes propuestas que nos propone la firma malagueña de moda masculina Boston y con las que arrasar en el Día del Padre nunca fue tan sencillo. ¡Lo único complicado será decidirte, porque todo es ideal para demostrarle al rey de la casa lo especial que es! Un básico que nunca está de más y que seguro que le encanta es una sudadera de aldogón. Una prenda que se ha convertido en un 'must' en cualquier armario y a la que Boston da su toque especial con diferentes bordados decorativos a la altura del pecho: Una gilda, unos peces o un pulpo que convertirán en única la que no dudes que se convertirá en su sudadera favorita a partir de ahora, en colores que combinan con todo como el blanco o el beige. PVP: 39,99 €. Si 'papá' es de los que siempre lleva camisa, esta polera de rayas en blanco y azul cielo es perfecta para él. Una prenda versátil y perfecta para cualquier ocasión que es clásica y moderna a la vez, informal y arreglada y que solucionará más de un look aportando la diferencia. ¡No se la quitará! PVP: 39,99 €. Estando en marzo y en plena cuenta atrás para el inicio de la primavera y el adiós definitivo al frío invernal, toca renovar las prendas de entretiempo de su armario. Y si hablamos de chaquetas, una sahariana ligera como esta en azul marino que nos propone Boston se convertirá en su acompañante ideal para esos días en los que todavía no hace calor como para ir en 'mangas de camisa', pero tampoco hace fresco como para seguir llevando abrigo. PVP: 59,99 €. Por otro lado, los complementos tienen cada vez más protagonismo en los looks masculinos. Zapatos y zapatillas que se salen de lo habitual, cinturones originales y coloridos, gorras o gafas de sol han ido ganando terreno y se han convertido en algo a lo que los hombres prestan cada vez más atención. Así que unas zapatillas tipo sneaker de estilo clásico (PVP: 59,99 €) -ideales con pantalones vaqueros, tipo chino o más deportivos-, un cinturón de sport de piel con tejido étnico (29,99 €) o unas gafas de sol semitransparentes tono ocre (PVP: 29,99 €) pueden ser una gran opción y nuestra apuesta para el Día del Padre. En la web de Boston encontrarás muchas más ideas para dejar sin palabras al hombre de tu vida el próximo 19 de marzo. ¿A qué estás esperando?