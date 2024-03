Hamás dice haber entregado una "visión integral" del acuerdo de tregua con Israel en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este jueves que ha entregado a los mediadores una "visión integral" de un acuerdo de tregua con Israel que tiene como objetivo el fin de los ataques y la vuelta de los desplazados internos a sus hogares. "En el contexto de nuestro seguimiento de las negociaciones a través de los mediadores, Egipto y Qatar, para detener la agresión contra nuestro pueblo en Gaza, brindar ayuda y el regreso de los desplazados, y al retirada de las fuerzas de ocupación, hemos presentado (...) una visión integral basada en estos principios y fundamentos que consideramos necesarios para el acuerdo", reza un comunicado. La milicia palestina ha agregado que este documento "incluye su punto de vista sobre el expediente de intercambio de prisioneros", sin dar más detalles al respecto, según ha recogido el periódico 'Filastín', vinculado a Hamás. NETANYAHU: "EXIGENCIAS INACEPTABLES" Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que la nueva propuesta de tregua en Gaza presentada por Hamás todavía se basa en demandas "poco realistas": "Hasta el momento, no ha habido una respuesta realista de Hamás. Todavía se aferran a exigencias inaceptables", ha declarado. El jefe de Gobierno de Israel, en una reunión con representantes de las familias de los rehenes, ha realizado estas declaraciones después de reconocer que le haría "feliz" entregarles "buenas noticias", pero ha culpado al grupo palestino de negarse a avanzar en las negociaciones. Asimismo, ha celebrado que "como resultado de la presión" del Gobierno y de las familias de los rehenes se está viendo "por primera vez presión" de Qatar sobre Hamás, en referencia a supuestas amenazas desde las autoridades qataríes para expulsar a altos cargos de Hamás de Doha y congelar las cuentas bancarias en el país. "Si alguien les dice que no quiero un acuerdo y que estamos tratano de no cerrarlo, es una tontería. De momento, hay un cmabio en la presión qatarí: Eso es lo más positivo que puedo decir", ha aseverado, según ha indicado su oficina a través de su perfil en la red social X, antes Twitter. La respuesta de Hamás a la propuesta de los mediadores se considera una señal de progreso y podría permitir avanzar hacia negociaciones más serias sobre un acuerdo detallado. Se espera que el gabinete de guerra de Israel se reúna este viernes para discutir la respuesta de Hamás y decidir los próximos pasos.