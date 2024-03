El Supremo de Senegal mantiene la fecha de las elecciones presidenciales

El Tribunal Supremo de Senegal ha rechazado este viernes los recursos presentados por la oposición política para anular la convocatoria de las elecciones presidenciales para el próximo 24 de marzo, por lo que siguen vigentes unos comicios que marcarán el final del mandato de Macky Sall. Miembros del Partido Democrático Senegales (PDS) habían impugnado la convocatoria alegando que su candidato había sido apartado de la carrera por la Presidencia de manera injusta. Reclamaban la anulación de los decretos que ponían fecha a las elecciones, promulgados el 6 y el 7 de marzo. Sin embargo, los magistrados del Supremo han dictaminado que no hay razones suficientes para que la cita no tenga lugar en la fecha prevista, informa la agencia de noticias senegalesa APS. Senegal debía haber celebrado elecciones el 25 de febrero, pero éstas quedaron aplazadas y Sall intentó reprogramarlas para el 15 de diciembre. Se desató entonces una grave crisis política que terminó con el propio presidente comprometiéndose a no prorrogar su mandato más allá del 2 de abril, tal como establece la Constitución El mandatario abrió un diálogo nacional del que salió una fecha alternativa, el 2 de junio, pero el Consejo Constitucional rechazó la propuesta ya que implicaba una prórroga ilegal del tiempo de Sall en el poder.