El recién liberado líder de la oposición de Senegal pide al presidente Sall elecciones "justas y transparentes"

El principal líder de la oposición de Senegal, Ousmane Sonko, ha instado al presidente de Senegal, Macky Sall, a celebrar elecciones "justas y transparentes" tras ser liberado junto al candidato presidencial Bassirou Diomaye Faye, del disuelto Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF). "Si Macky Sall quiere prestar un último servicio a este país debería organizar unas elecciones justas y transparentes", ha subrayado Sonko en su primera aparición pública durante una rueda de prensa con Diomaye Faye celebrada en Dakar, según ha recogido el portal Dakar Actu. Sus palabras se dan el mismo día en el que el Tribunal Supremo de Senegal ha rechazado los recursos presentados por la oposición política para anular la convocatoria de las elecciones presidenciales para el próximo 24 de marzo, por lo que siguen vigentes unos comicios que marcarán el final del mandato de Sall. "El día de las elecciones deberíamos salir a votar en masa y asegurar el voto. Nada se gana de antemano, pero si todo va bien no podemos tener menos del 60 por ciento", ha asegurado Sonko, según ha recogido el portal de noticias Senego. En el caso de vencer en las elecciones, ha dejado claro que "no habrá venganza" por su caso. "No se trata de perseguir a alguien en busca de venganza. Ciertamente no habrá impunidad total, pero sí justicia", ha precisado. Sonko, quien fue alcalde de Zinguinchor, estaba detenido desde julio de 2023, antes de ser imputado por "llamamientos a la insurrección y conspiración" contra el Estado. Durante su estancia en prisión ha realizado huelgas de hambre que le han llevado a estar internado en en el hospital por su delicado estado de salud. Senegal debía haber celebrado elecciones el 25 de febrero, pero éstas quedaron aplazadas y Sall intentó reprogramarlas para el 15 de diciembre. Se desató entonces una grave crisis política que terminó con el propio presidente comprometiéndose a no prorrogar su mandato más allá del 2 de abril, tal como establece la Constitución. El mandatario abrió un diálogo nacional del que salió una fecha alternativa, el 2 de junio, si bien el Consejo Constitucional rechazó la propuesta ya que implicaba una prórroga ilegal del tiempo de Sall en el mandato.