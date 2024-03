El presidente de Brasil muestra su solidaridad con Vinícius tras "las manifestaciones de barbarie racista"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mostrado este jueves su solidaridad con el jugador del Real Madrid Vinícius Júnior por los cánticos racistas realizados por aficionados en la previa entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Cívitas Metropolitano. "Es increíble que en la segunda década del siglo XXI todavía existan comportamientos de este tipo. Toda nuestra solidaridad con Vini Jr. Merece todo el respeto y admiración por su talento y competencia, no estas manifestaciones de barbarie racista", ha expresado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. El propio Vinícius, poco antes, exigió a la UEFA que sancionara a los responsables de estas agresiones: "Espero que hayan pensado en su castigo. Es una triste realidad que incluso ocurre en partidos en los que no estoy presente", afirmó. El Ministerio de Exteriores brasileño ha señalado que reiterará al Gobierno español y a las autoridades deportivas "su preocupación por los repetidos ataques racistas contra el deportista", mientras que pedirá medidas a la UEFA, al ser la organizadora del torneo en el que se produjeron los cánticos. "Vinicius Júnior es un deportista ejemplar y no está solo en su valiente lucha contra el racismo. Mientras no existan las correspondientes sanciones penales y deportivas, los racistas seguirán actuando y ninguna campaña contra el racismo dará resultados eficaces", reza un comunicado. La cartera diplomática ha afirmado haber tomado nota "con tristeza e indignación" de las "nuevas manifestaciones racistas" en un partido "en el que ni siquiera participaron el deportista y su equipo". "Vale recordar que el fútbol brasileño, cinco veces campeón del mundo, se fundamenta en una matriz esencialmente multicultural y multirracial", ha indicado. "Se ha consolidado como un instrumento para la inclusión y el avance de sectores históricamente menos favorecidos de nuestra sociedad. Permitió al mundo descubrir la riqueza de la diversidad brasileña. Vinicius Jr, del Real Madrid y de la selección brasileña, rinde homenaje a nuestras mejores tradiciones deportivas, cuya mayor expresión será siempre el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé, fallecido en diciembre de 2022", ha concluido. LaLiga denunciará ante la Fiscalía de Odio los cánticos racistas contra Vinícius, aunque los cánticos sean fuera del estadio para, según fuentes de la patronal, mantener su compromiso en su lucha contra el racismo y conseguir espacios libres de odio, independientemente de la competición.