El 'Open Arms' comienza el desembarco en Gaza de su cargamento de ayuda humanitaria

El barco de salvamento 'Open Arms' ha comenzado este viernes el desembarco en la Franja de Gaza de las 200 toneladas de ayuda humanitaria que transporta para auxiliar a la población del enclave palestino, en lo que supone la culminación del primer trayecto por el corredor marítimo abierto desde Chipre para entregar asistencia a la población gazatí, tras más de cinco meses de ofensiva militar por parte de Israel. El anuncio ha sido realizado por World Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés y mitad de esta misión conjunta con el 'Open Arms' para la entrega a los gazatíes de los alimentos almacenados en la gran plataforma que ha arrastrado el barco durante tres días de trayecto. "Acabamos de entregar ya dos cajas desde la barcaza", ha anunciado el propio cocinero en la red social X, "pero todavía quedan más por descargar en las próximas horas". El Ejército de Israel ha precisado por su parte que el barco llegó la costa de Gaza después de haber sido sometido a un "control de seguridad exhaustivo" y que la entrega de la ayuda se está "llevando a cabo en coordinación y sujeta a un acuerdo con las organizaciones civiles" "Hacemos hincapié en que esta entrada de ayuda humanitaria no constituye una violación del bloqueo de seguridad marítima " de Israel sobre el enclave palestino, según la nota del Ejército israelí recogida por el 'Times of Israel'. El barco partió el martes con 200 toneladas de harina, arroz, lentejas, garbanzos, atún y otros alimentos básicos que se convertirán en un millón de comidas para los habitantes del enclave. El viaje del 'Open Arms' es el primero de la denominada operación 'Amaltea', que pretende establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y el enclave palestino ante las enormes dificultades a las que se enfrentan las operaciones para la entrada de ayuda por tierra en la Franja de Gaza. Asimismo, ONG como Save the Children han expresado serias dudas sobre la utilidad de corredores marítimos como éste al entender que "son costosos, ineficaces y una distracción de la solución crítica para salvar las vidas de los niños, las niñas y las familias de Gaza" antes de avisar que los planes de Estados Unidos para culminar este corredor marítimo con la construcción de un puerto temporal frente a la franja "van a tardar demasiado tiempo". Ahora quedan por delante importantes desafíos logísticos y de seguridad para el desembarco y reparto de la ayuda en la Franja, que será sometida previamente a inspecciones por parte de las autoridades de Israel. En este sentido, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), también han pedido a la comunidad internacional "replantearse" la "viabilidad" del corredor marítimo y han expresado sus dudas sobre este mecanismo debido a la cantidad de ayuda y la lentitud del proceso. Por ello, han reclamado "presionar" a Israel par la entrada de convoyes por tierra.