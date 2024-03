El Kremlin dice que ataques ucranianos buscan "ensombrecer" las presidenciales rusas

Moscú, 15 mar (EFE).- El Kremlin afirmó hoy que la intensificación de los ataques ucranianos contra las regiones rusas son "intentos de ensombrecer" las elecciones presidenciales que comenzaron este viernes en el país y se prolongarán hasta el próximo domingo.

"Están (los ataques) vinculados de una u otra manera con los intentos de ensombrecer las elecciones, de desestabilizar la situación", comentó el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó esta mañana de que en los últimos tres días la tropas ucranianas sufrieron más de 1.500 bajas en sus ataques contra las regiones rusas de Bélgorod y Kursk, fronterizas con Ucrania.

Los ataques de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron repelidos", afirma el comunicado castrense, que denunció intentos de los militares ucranianos de penetrar entre los pasados días 12 y 14, en los territorios citados.

Según Defensa, las tropas ucranianas sufrieron 1.500 bajas, de ellas 500 mortales, y perdieron 18 tanques y 23 carros blindados.

El gobernador de la región Bélgorod, Viacheslav Gladkov, afirmó hoy que más de 20 personas resultaron heridas como resultado de los ataques ucranianos del jueves.

Indicó que anoche fueron evacuados unos 400 habitantes de las localidades de Gora-Podol, Glótovo y Kozinka.

Según la prensa, los ataques obligaron a algunos colegios a suspender la votación en las elecciones presidenciales, en las que se da por descontada la reelección el presidente ruso, Vladímir Putin, para un quinto mandato.

Los sondeos oficiales indican que Putin, que compite contra otros tres candidatos, cuenta con una intención de voto de más del 80 %, por lo que podría lograr su victoria electoral más holgada desde que llegara al poder en el año 2000.EFE

Moscú, 15 mar (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que Francia "ya está involucrada en la guerra en Ucrania" y que ahora el presidente francés, Emmanuel Macron, quiere incrementar aún más la implicación de su país en la contienda.

"Que Rusia es un adversario para Francia es algo evidente, ya que Francia ya está involucrada en la guerra en Ucrania", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que, de hecho, Francia "participa indirectamente en esta guerra".

"Y, a juzgar por las declaraciones del señor presidente, no es reacio a incrementar el grado de su implicación", agregó.

En una entrevista por televisión, Macron aseguró el jueves que está "listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania", incluido el envío de tropas, aunque matizó que "nunca llevará la iniciativa" de un enfrentamiento directo con Moscú.

"Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz, seria asumir la derrota", aseguró.

La entrevista tuvo lugar pocas horas antes de que Macron se reúna este viernes en Berlín con los jefes de Gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y Polonia, Donald Tusk, en un nuevo encuentro del llamado 'triángulo de Weimar' que estará centrado en la guerra en Ucrania.

A finales de febrero Peskov ya tachó de "inevitable" un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania, tal y como sugirió entonces Macron.

Según el portavoz presidencial, los países de la Alianza Atlántica deben "valorar" si el conflicto con Rusia "corresponde a sus intereses y los intereses de sus pueblos".

Macron afirmó que "la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa".

Agregó que, aunque "no hay consenso hoy" para enviar tropas terrestres, advirtió que nada puede excluirse en el futuro y puso como ejemplo que hace dos años nadie pensaba en enviar aviones de combate a Ucrania.

El Kremlin asegura desde hace meses que en Ucrania no combate sólo contra el ejército del país vecino, sino contra la máquina de guerra de la OTAN.

En particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusa a Estados Unidos de alargar artificialmente el conflicto al suministrar armamento pesado a Kiev con el fin de lograr "la derrota estratégica de Rusia".