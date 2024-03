Dennis Hankins será el nuevo embajador de EEUU en Haití en medio de la escalada de violencia

El Senado estadounidense ha confirmado este jueves a Dannis Hankins como embajador de Estados Unidos en Haití, país caribeño azotado por una escalada de violencia que ha agitado la situación de seguridad obligando a dimitir al primer ministro, Ariel Henry, y ha realizar una "reubicación temporal de parte del personal" de la ONU. La votación final ha sido de 89 votos a favor y uno en contra, en un momento en el que varios senadores estaban preocupados por la falta de presencia de un diplomático en el terreno desde 2021 para evaluar las necesidades, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a Hankins en mayo de 2023, después de meses sin jefe en la sede diplomática. Hankins ha trabajado en Sudán y Congo y se ha desempeñado como embajador en Malí y Guinea. Actualmente es el asesor de política exterior de la oficina de la Guardia Nacional del Pentágono. Durante la jornada en la que se ha elegido el embajador estadounidense en el país caribeño, la Unión Nacional de Policías Haitianos (SYNAPOHA) ha denunciado un ataque contra la vivienda del director general de la Policía, después de que hombres armados saquearan e incendiaran su casa. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció esta semana en un discurso a la nación su dimisión en medio de la ola de violencia que ha escalado en los últimos días. El Gobierno actual se mantendrá hasta el nombramiento de un nuevo Consejo Presidencial de transición. La oleada de violencia en Haití, que se ha cebado con los aeropuertos en un momento en el que el jefe de Gobierno se encontraba de visita oficial a Kenia, obligó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia y un toque de queda tras una fuga masiva de presos de las dos principales cárceles de la capital, Puerto Príncipe. Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', lanzó un órdago al primer ministro, a quien amenazó con sumir al país en una "guerra civil" si no presentaba su dimisión en un contexto de caos absoluto dado el dominio de las bandas sobre Puerto Príncipe y alrededores, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise. Henry llegó al poder en julio de 2021, dos días antes del asesinato de Moise, por lo que no llegó a ser investido en el cargo. En un discurso antes de asumir la jefatura del Gobierno haitiano, pidió unidad política y un gabinete de consenso, si bien no hay un calendario electoral acordado, lo que ha generado indignación entre la población.