Declarado culpable de homicidio involuntario el padre del atacante de un tiroteo en un instituto en Michigan

Un jurado de Estados Unidos ha declarado culpable este jueves a James Crumbley, el padre de Ethan Crumbley, atacante de un tiroteo en un instituto en el estado de Michigan, que tuvo lugar en noviembre de 2021 y en el que murieron cuatro compañeros del alumno. Crumbley está acusado de no mantener guardada de forma segura el arma utilizada en el tiroteo y de no brindar ayuda a su hijo por sus problemas de salud mental. La defensa había argumentado que James no sabía que su hijo tenía acceso al arma. Esta condena se ha producido semanas después de que su mujer, Jennifer Crumbley, fuera declarada culpable de los mismos cargos. Esta decisión culmina un caso histórico, ya que por primera vez en Estados Unidos la justicia ha responsabilizado penalmente a los padres de un tirador masivo en una escuela. Ethan, que tenía 15 años cuando abrió fuego en la escuela, fue sentenciado en diciembre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. "Estos fueron hechos atroces en este caso. Estos padres podrían haber evitado esta tragedia. Era previsible. Con el más mínimo esfuerzo, podrían haber evitado este tiroteo y salvado la vida de estos niños", ha declarado la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, después del veredicto. Los fiscales dijeron que James Crumbley le había comprado a Ethan una pistola semiautomática como regalo después del Día de Acción de Gracias, en un momento en el que el adolescente tenía problemas emocionales porque su mejor amigo se había mudado. Crumbley no está acusado de conocer de antemano sobre el ataque, si bien su hijo había advertido sobre ello en su diario.