Crónica del España - Eslovenia, 32-22

La selección española masculina de balonmano ha ganado este viernes a Eslovenia (32-22) en el Palau d'Esports de Granollers, en la segunda jornada de un Preolímpico que deja a los Hispanos, por el momento, con pie y medio en los Juegos Olímpicos de este verano en París, ya que solo una abultada derrota contra Brasil, el domingo, y una carambola de resultados les dejaría fuera de la siguiente cita olímpica. España se pidió el Preolímpico, lo logró tener en Granollers y, tras ganar a Baréin y a la potente Eslovenia, en un duelo con olor a final continental, mundial u olímpica (podría ser posible en París), está ya muy cerca de poder festejar una nueva clasificación para los Juegos Olímpicos, en los que intentarían mejorar el bronce de Tokyo 2020. Los de Jordi Ribera arrollaron a Eslovenia. Quizá los de Uros Zorman venían más desgastados por el duro partido inicial contra Brasil, 24 horas atrás. En cambio, España ganó con contundencia y cierta facilidad a Baréin, jugando a las 18:30 horas. Todo cuenta en un torneo de esta importancia. Sin duda, el factor diferencial no fue el físico sino Gonzalo Pérez de Vargas, con 18 paradas (y muchas de ellas clave) de 38 tiros para un 47 por ciento de acierto, siendo el líder de una gran defensa que apenas pudo romper, en cuentagotas, el combinado esloveno. Y, en ataque, mejoró Álex Dujshebaev y se notó, incluido un último gol que puso el +10 final, máxima diferencia del partido. También con protagonismo para Imanol Garciandia, máximo goleador con 6 dianas. El 'MVP', sin duda, fue el portero del Barça Gonzalo Pérez de Vargas. España está, casi y a falta de confirmarlo con la calculadora, en París 2024. Solo una derrota por abultada goleada ante Brasil les dejaría fuera. Una gran victoria que fue muy festejada por los Hispanos en la pista. Y eso que los españoles empezaron con mal pie, con un 1-4 en contra. Pintaba mal la cosa, pero la mejora en defensa y sobre todo la irrupción de un Gonzalo Pérez de Vargas que fue a más y estuvo inconmensurable fue la clave; el punto de inflexión. España creyó y logró el premio. De hecho, al descanso, el 20-13 ya dejaba soñar en francés. En una segunda parte muy seria, España no bajó los brazos. De hecho, ganó varias veces de +9, una diferencia notoria ante una Eslovenia que rozó las semifinales en el último Europeo (en el que España se fue a casa a las primeras de cambio). Y no se detuvo ahí, apretó y llegó a la barrera, que supo mantener, de los 10 goles de diferencia. La 'Viega Guardia' formada por Viran Morros, Antonio García (arropado por amigos y familiares de La Llagosta, al lado de Granollers), Gedeón Guardiola o Joan Cañellas funcionó. Su experiencia fue clave, y se juntó a la perfección con la inspiración de jóvenes como Dani Fernández o Imanol Garciandia, ya de 28 años pero nada comparado con los cuarentones (dos y medio) que tiene esta España. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 32 - ESLOVENIA, 22 (20-13, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Pérez de Vargas (p), Corrales (p); Cañellas (3), Casado, Á.Dujshebaev (2), D.Fernández (2), Á.Fernández (5), Figueras (1), García (3), Garciandia (6), Gómez (3), Guardiola, Morros, Serdio (4), Solé y Tarrafeta (3). ESLOVENIA: Ferlin (p), Lesjak (p): Blagotinsek (1), Bombac (5), Cehte (2), Cokan, Gaber, Horzen, Janc (4), Kodrin (1), Mackovsek (3), Novak, Slatinek (1), Suholeznik, Vlah (4) y Zarabec (1). --PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-5, 6-6, 8-9, 12-10, 16-10 y 20-13 --descanso-- 23-15, 24-17, 26-17, 27-19, 29-21 y 32-22. --ÁRBITROS: Vaclav Horacek (CZE) y Jiri Novotny (CZE). --PABELLÓN: Palau d'Esports de Granollers, 5.500 espectadores.