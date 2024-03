Carlo Costanzia, silencio absoluto tras sus imágenes con una chica que no es Alejandra Rubio

Días después de que se desatasen los rumores de embarazo tras ver a Alejandra Rubio comprando supuestamente tres pruebas de embarazo en una farmacia de la capital -algo que la hija de Terelu Campos negó rotundamente- Carlo Costanzia vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. ¿El motivo? Unas fotografías del actor en compañía de una atractiva joven que no es su novia mientras ésta se encontraba colaborando en 'Así es la vida', programa que ha emitido estas instantáneas que podrían hacer que se tambalee la felicidad de la pareja del momento. Unas imágenes que fueron captadas al día siguiente de que Alejandra y Carlo regresasen de su primer viaje romántico a Málaga, y en las que se ve al hijo de Mar Flores sonriente y relajado paseando a su perro con una chica con trenzas -cuya identidad se desconoce hasta el momento- con la que disfrutó de un rato de cómplice charla en el parque mientras su perro jugaba con las pelotas que le lanzaban. Horas después de que este encuentro de Carlo con una chica que no es Alejandra viesen la luz, la pareja ha reaparecido unida y dejando claro que esta nueva polémica no ha afectado a su historia de amor. Tras comprar algo de cena en un establecimiento de comida rápida, ambos han abandonado por separado el lugar. El protagonista de 'Toy Boy', para dirigirse al centro de inserción social de Navalcarnero en el que duerme todas las noches sin ganas de aclarar quién es la chica con la que ha sido fotografiado ni si su novia sabía de su existencia y de su encuentro mientras ella estaba trabajando en televisión. Sin embargo, a pesar de su silencio sepulcral, la cara y los gestos de Carlo han hablado por sí mismos, transmitiendo un enfado y una rabia imposibles de disimular a pesar de apurar el paso para intentar huir de las preguntas de los reporteros sin decir ni una palabra sobre su 'pillada' con otra chica.