Australia reanudará la financiación a la UNRWA

El Gobierno de Australia ha anunciado este viernes que reanudará la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), suspendida desde finales de enero tras conocerse la supuesta participación de algunos de sus empleados en los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, ha explicado que el Gobierno estaba ultimando un acuerdo actualizado con la UNRWA para reanudar los seis millones de dólares en financiación adicional que había sido suspendida. "La naturaleza de estas acusaciones justifica una respuesta inmediata y apropiada, y los abogados del Gobierno de Australia sostienen que la UNRWA no es una organización terroristay que las salvaguardias existentes y adicionales protegen suficientemente la financiación de los contribuyentes australianos", ha declarado. Asimismo, ha indicado que ha estado trabajando con un grupo de países donantes y con la agencia de la ONU "con el objetivo compartido de garantizar la integridad de las operaciones de la UNRWA, reconstruir la confianza y, lo que es más importante, garantizar flujos de ayuda a los habitantes de Gaza que lo necesitan desesperadamente". Wong también ha aplaudido "las acciones decisivas" de la UNRWA, que "ha trabajado rápidamente para desarrollar un plan de acción", y del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, "para fortalecer la integridad de las operaciones". "Vemos esto como un proceso continuo de diligencia y vigilancia", ha afirmado exigiendo "condiciones estrictas". "Hay dos hechos que un gobierno responsable no puede ignorar en relación a la UNRWA y es que realizan un trabajo que salvan vidas y las recientes acusaciones fueron graves. La ecisión que anuncio hoy es el resultado del trabajo del Gobierno australiano con nuestros socios para reconstruir la confianza", ha manifestado. APOYO A LA AYUDA AÉREA Y DONACIÓN A UNICEF Por otro lado, ha señalado que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) le ha señalado que hay "grandes reservas de alimentos fuera de las fronteras de Gaza, pero no hay forma de trasladarlos" y "entregarlos a gran escala sin la cooperación de Israel", por lo que ha instado a las autoridades israelíes a que permiten que llegue más ayuda a los palestinos. La jefa de la diplomacia australiana ha anunciado también su participación en "los esfuerzos" de Jordania y Emiratos Árabes Unidos de entregar ayuda humanitaria a través de lanzamientos aéreos, si bien es una estrategia criticada por la poca efectividad y el alto coste de la misma, a través del suministro de 140 paracaídas y una aeronave militar. Por último, ha comunicado que el Gobierno de Anthony Albanese proporcionará cuatro millones de dólares adicionales al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para proporcionar servicios urgentes a mujeres y niños, y dos millones de dólares al mecanismo de la coordinadora de la ONU de ayuda a Gaza, Sigrid Kaag. Hamás lanzó a principios de octubre una serie de ataques contra Israel que dejaron casi 1.200 muertos y 240 rehenes. Israel lanzó en respuesta una cruenta contraofensiva en la Franja de Gaza que deja ya, según las autoridades del enclave, controladas por la milicia, más de 31.300. A finales de enero salieron a la luz informaciones que presuntamente vinculaban a empleados de la UNRWA con aquellos ataques de Hamás. Australia, junto a otros varios países, incluido Estados Unidos, anunciaron la suspensión de la financiación de la agencia de Naciones Unidas, que puso en marcha una investigación.