Antonio Tejado, así ha abandonado el Juzgado tras declarar durante hora y media ante el juez

Con la cabeza alta, escoltado por dos policías nacionales, sin ocultar sus manos esposadas y con actitud tranquila. Así ha llegado Antonio Tejado esta mañana, en torno a las 10.15 horas, a los Juzgados de Instrucción número 16 de Sevilla para declarar por su presunta implicación como autor intelectual en el robo a la casa de su tía María del Monte el pasado mes de agosto. En prisión provisional desde el 12 de febrero, el sobrino de la artista no se ha escondido de las númerosas cámaras que le aguardaban a las puertas de los tribunales y, aunque no ha hecho ninguna declaración, ha sorprendido que no apartase la mirada en ningún momento ni se derrumbase en su primera aparición desde que fue detenido por su supuesta pertenencia a la organización criminal que maniató, amordazó y amenazó con violencia a su tía y a Inmaculada Casal antes de robarles joyas, relojes y objetos personales por valor de más de 650.000 euros. Aunque su comparecencia ante el juez estaba prevista para las 10.00, su declaración ha comenzado con casi media hora de retraso, y se ha alargado hasta pasadas las 12.00 horas. Aunque por el momento se desconoce qué ha dicho exactamente, sí ha trascendido que ha respondido a las preguntas de su abogado Fernando Velo, del instructor del caso y del fiscal, acogiéndose a su derecho a no permitir preguntas ni por parte del letrado de María del Monte ni de los abogados del resto de detenidos. Una declaración en la que se ha declarado inocente de las acusaciones, tras la que su defensor solicitará la libertad provisional por la falta de pruebas claras en su contra, y tras la que Antonio ha abandonado los Juzgados con la misma actitud que a su llegada. Salvo por un pequeño detalle, ya que ha ocultado los grilletes detrás de la cazadora que llevaba en las manos, intentando evitar que se captase de nuevo su imagen esposado. Tranquilo, serio y con la cabeza alta, el sobrino de María del Monte ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y no ha revelado ningún detalle de su declaración ante el juez, de la que pronto conoceremos su contenido.