Ancelotti: "El City es el mejor equipo de Europa en este momento"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que en el equipo prevalece "el optimismo y no la preocupación" por la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City, "el mejor equipo de Europa en este momento", y ha destacado que están "mejor que nunca". "Al rival todo el mundo lo sitúa como el favorito. Ganó la 'Champions' el año pasado, es una eliminatoria difícil, pero aquí tenemos la confianza de hacerlo bien. Jugar la vuelta en Manchester a nosotros nos da igual", declaró en rueda de prensa. "Los cuartos de final de la 'Champions' siempre son complicados. La idea, cuando empiezas la 'Champions', es ganar la competición, y si quieres ganarla tienes que ganar a los mejores. El City es el mejor equipo de Europa en este momento. Si queremos ganar la 'Champions' tenemos que ganar al City", añadió. Además, insistió en que es "una eliminatoria igualada donde no hay favoritos", y que no tienen espíritu de "revancha" por la eliminación ante los 'citizens' del pasado año. "El año pasado merecieron pasar, como merecimos pasar nosotros un año antes. No me produce ningún dolor de estómago", dijo. "En la vuelta no hicimos un buen partido por muchas razones. Tendremos tiempo de pensar en esto, ahora estamos focalizados en LaLiga y en el partido de mañana. En estos momentos, el sorteo es un detalle para nosotros", continuó. Sobre la posibilidad de invertir el orden de los partidos de la eliminatoria para que no coincidan las dos idas en Madrid -Atlético y Real Madrid- la misma semana, el técnico italiano le restó importancia. "A nosotros nos da igual. Esa es una decisión que tiene que tomar la UEFA con los órganos de seguridad", subrayó. "Lo que prevalece en todos es el optimismo y no la preocupación. Son unos grandes cuartos de final entre estos equipos y nosotros tenemos la confianza de pelearlo hasta el último minuto, como siempre lo hemos hecho. No sé qué tipo de pensamiento tiene el Manchester City, pero creo que tiene el mismo que nosotros. En los últimos años, en uno nos salió bien a nosotros y en otro, al Manchester City. Va a ser una eliminatoria muy igualada", expresó. Además, se mostró "bastante optimista" con la situación de la plantilla. "Ahora estamos mejor que nunca: tenemos ventaja en LaLiga, estamos en cuartos de final de la 'Champions', vuelven Militao y Courtois... Estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana no pinchemos, sino que a día de hoy tenemos que estar contentos, satisfecho y con muchísima ilusión por el futuro", apuntó. En otro orden de cosas, Ancelotti también habló del partido de este sábado ante Osasuna. "Es un partido muy importante que nos exige mucho, sobre todo antes de un parón. Queremos acabar bien esta parte de la temporada; creo que lo hemos hecho bastante bien, llegamos a este parón en una buena posición y tenemos que acabarlo bien en un partido importante mañana", indicó. También aseguró que el portero belga Thibaut Courtois y el defensa brasileño Éder Militao están a punto de volver de sus lesiones. "Militao y Courtois han empezado a trabajar con el grupo, van a hacer entrenamiento normal. Aprovecharemos el parón para meterles dos partidos amistosos con la cantera. Creo que pueden llegar. La idea es que estén disponibles para el partido del 31 contra el Athletic. Sin arriesgar nada. Lo importante es que estén disponibles, y lo estarán porque están muy bien", expuso. Respecto a los insultos racistas hacia Vinícius oídos en los aledaños de Montjuïc y el Cívitas Metropolitano, Ancelotti recordó que "el problema está ahí". "Creo que el Valencia actuó muy bien después de ese episodio, y eso es lo que tienen que hacer los que tienen la posibilidad de hacerlo. Cuando se habla de tolerancia 0, es tolerancia cero para todos, para nosotros y para todos. Es necesario actuar para evitar este tipo de problemas y de cosas feas que afectan a nuestra sociedad. Los delincuentes no tienen que estar en la calle, tienen que estar en otro sitio", indicó. Por último, valoró la decisión de Brahim Díaz de jugar con la selección marroquí. "Brahim es un jugador importante para nosotros y creo que lo puede ser para cualquier equipo. Él ha elegido donde lo quiere y creo que ha elegido bien, porque Marruecos lo ha hecho muy bien; conozco muy bien al entrenador de Marruecos, hizo un Mundial fantástico. Creo que Brahim le va a aportar aun más", finalizó.