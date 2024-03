Alcaraz: "Fue una locura, nunca había visto algo así en una pista, había miles de abejas volando"

El tenista español Carlos Alcaraz calificó de "locura" y "extraño" lo vivido este jueves durante su partido de cuartos de final del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) ante el alemán Alexander Zverev, que se tuvo que suspender durante algunas horas a causa de una invasión de abejas en la pista, mientras que se mostró "feliz por el nivel" que está ofreciendo antes de medirse en semifinales al italiano Jannik Sinner, "sin duda el mejor del mundo ahora". "Fue extraño, nunca había visto algo así en una pista de tenis. Cuando salimos corriendo de la pista, estábamos viendo la invasión de abejas en la televisión y nos reímos mucho. Fue divertido para mí, este partido se recordará por eso, no por el tenis", indicó Alcaraz tras el partido en declaraciones recogidas por la web de la ATP. El murciano recordó que miró "al cielo" y entonces vio "miles de abejas volando". "Estaban atrapadas en mi pelo y dirigiéndose hacia mí, fue una locura", explicó el de El Palmar, al que no le costó concentrarse cuando pudieron volver a la pista. "Decidimos volver a calentar y vi que las abejas ya no estaban, sólo una o dos, así que traté de no pensar más en las abejas. Intenté concentrarme en la pelota, en el punto", advirtió. El número dos del mundo derrotó con un gran tenis de forma clara a Zverev, que el pasado mes de enero le había dominado y eliminado en los cuartos del Abierto de Australia, pero que esta vez no tuvo opciones (6-3, 6-1). "Estoy muy, muy feliz con el nivel que estoy jugando. Creo que la forma en que estoy usando la pista es realmente importante para mí y para mi juego", subrayó. "Mi rival no sabe lo que vendrá después. Probablemente voy a devolver algunas pelotas dentro de la pista y en el fondo. Es un poco confuso para ellos, pero ese es mi estilo, ese es mi juego", admitió Alcaraz sobre su forma de afrontar los partidos. Ahora, le tocará medirse al italiano Jannik Sinner, que está en un gran momento de forma y al que considera como "el mejor tenista del mundo ahora mismo, sin duda". "No sé cómo voy a afrontar el partido, Está jugando increíble, sin derrotas este año, realmente disfruto viéndole jugar. Será un partido realmente difícil y un gran reto para mí", aseguró.