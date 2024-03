Alcaraz avanza a semifinales en Indian Wells pese a Zverev y una invasión de abejas

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó a semifinales del torneo de Indian Wellls, primer Masters 1.000 de la temporada, al superar (6-3, 6-1) al alemán Alexander Zverev, un partido que estuvo marcado por una invasión de abejas tras apenas 10 minutos de encuentro. La cita californiana, que ya había dejado lluvia en el desierto o una tormenta de arena, dejó imágenes nunca vistas. Tras el 1-1, con Alcaraz al saque, aparecieron en la pista las abejas y obligaron a los tenistas a salir corriendo a los vestuarios. El partido estuvo detenido dos horas, mientras un apicultor de nombre 'El mata abejas' solucionó el problema como héroe de Indian Wells. Las abejas hicieron su enjambre en la cámara aérea de la pista central, pero el especialista al que llamó la organización se tuvo que pasear por medio estadio, uno de los más grandes del mundo, rociando cierto producto. El partido se reanudó aún con bastantes de estos animales merodeando, con dudas en un Alcaraz que le tocaba volver al lugar donde ya le había picado una en la frente. Sin embargo, el murciano logró retomar el juego como lo había empezado, serio con su saque y apretando al resto. Así, el vigente campeón le pegó fuerte y profundo con su derecha y leyó los saques de un Zverev al que no le sentó nada bien el parón surrealista durante muchos minutos. Con doble falta, el alemán cedió el 3-1 y, pese a que quiso entrar en calor, Alcaraz lo bordó (6-3). El de El Palmar, pendiente aún de las abejas, no se despistó sobre la pista para subir el nivel que ya venía siendo muy alto esta semana en el desierto californiano. En un largo primer juego del segundo set, Alcaraz logró el 'break' temprano que le lanzó a por la victoria sin discusión, con golpes en carrera, dejadas y todo el repertorio de un exnúmero uno con hambre de volver a ganar. El segundo cabeza de serie puso un 4-0 que quiso pelear Zverev ya sin nada que perder, pero no dejó resquicio el español para vengarse de las dos últimas derrotas contra el alemán, este año en el Abierto de Australia y en las pasadas Finales de la ATP. Alcaraz se medirá ahora con un Jannik Sinner que no ha perdido aún en 2024. El italiano puso un 16-0 en su campaña tras derrotar (6-3, 6-3) al checo Jiri Lehecka en cuartos de final. Un Sinner que amenaza el número dos del mundo de Alcaraz, además de su defensa de Indian Wells, y que también viene de ganar al español en los dos últimos partidos entre ambos: semifinales de Miami y Pekín el año pasado.