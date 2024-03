Vilagrà (ERC) critica al Gobierno por su "decisión unilateral" de no presentar los PGE

La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà, ha acusado este jueves de "decisión unilateral" al Gobierno de España al no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque reconoce que habrían sido "exigentes" durante la negociación de los mismos. "Habíamos hecho reuniones para integrar en el presupuesto todos los acuerdos de investidura y estábamos trabajando en ello y, por lo tanto, estábamos en disposición ya de abrir esta negociación. Es una decisión unilateral" ha aclarado Vilagrà en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. Asimismo, la vicepresidenta ha reconocido que la renuncia de los PGE ha podido ser "consecuencia" de un "efecto mariposa" tras no haber podido aprobar los presupuestos de la Generalitat porque se ha entrado en "una etapa de incertidumbre". Vilagrà también ha cargado contra los comunes, quienes, asegura, se han movido por "intereses de partido" al no haber apoyado los presupuestos catalanes. "Hay partidos que son inmovilistas, hay partidos que han sido irresponsables ante una situación que era simplemente la aprobación de unos presupuestos", ha asegurado. En este sentido, la vicepresidenta de Cataluña, que ha definido como un "éxito" la votación de la Ley de Amnistía que se llevará a cabo hoy en el Congreso de los Diputados, ha señalado "la sequía, las políticas sociales o activar la economía productiva a través de la industria" como los retos que marcarán la próxima legislatura. Sobre la sequía, lo que considera el "reto más grande", ha añadido que "también tendrá que venir agua de fuera a través de los mecanismos que sea".