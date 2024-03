Unas 500.000 personas en áreas cercadas por terroristas están en un "punto ciego" de la ayuda humanitaria

Alrededor de medio millón de personas que viven en zonas bloqueadas por grupos terroristas en Burkina Faso se encuentra en un "punto ciego" de la respuesta humanitaria internacional, dado que la ayuda sólo llega a un uno por ciento de los civiles en la mitad de estas localidades, según han alertado este jueves decenas de organizaciones no gubernamentales. El Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales Humanitarias (FONGIH), que agrupa a cerca de 60 ONG que operan en Burkina Faso, ha resaltado que menos de 5.000 personas residentes en 20 localidades que han quedado cortadas por los bloqueos por parte de organizaciones yihadistas recibieron ayuda durante el año pasado, a pesar de que en las mismas viven cerca de 500.000 burkineses. Así, han destacado que, además de la falta de financiación, los vacíos en el Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas (UNHAS) y la inseguridad han sido los principales factores a la hora de coartar estas operaciones. Concretamente, especifican que los limitados recursos y la multiplicación de las zonas que han quedado enclavadas han hecho imposible garantizar los servicios del puente aéreo del UNHAS a las mismas, siendo además doce veces más caro que el transporte por tierra. "Sólo cerca de un tercio del dinero requerido para cubrir las necesidades humanitarias más acuciantes en Burkina Faso fue destinado de forma efectiva durante el año pasado", ha dicho la directora del FONGIH, Rachel Mikanagu. "Dado que es extremadamente costoso brindar asistencia en los enclaves, la escasez de recursos financieros a menudo lleva a las organizaciones a priorizar a las personas necesitadas en otras partes del país", ha explicado. "Esto genera como resultado una situación profundamente preocupante en la que las poblaciones que ya están aisladas de sus tierras de cultivo y medios de vida y que luchan por satisfacer sus necesidades vitales también reciben mucha menos asistencia y, sin duda, son castigadas dos veces", ha argumentado. En este sentido, Hawa, una madre de seis hijos que huyó hace cinco años a Gorgadji, relata que "se sienten olvidados por los que pueden dar ayuda humanitaria". "Nadie viene a vernos. Escuchamos sobre las organizaciones humanitarias, pero ya no las vemos", afirma. Al principio, dependió de esta ayuda mientras recogía hojas para su venta, si bien las restricciones de movimiento le impiden realizar este trabajo, lo que se suma a la ausencia de ayuda internacional. Por todo ello, el 80 por ciento de las intervenciones de estas organizaciones en zonas enclavadas se centraron únicamente en diez localidades, entre ellas Djibo, donde viven cerca de 250.000 bajo un bloqueo desde principios de 2022. Esta ciudad ha recibido más ayuda que cualquier otra en 2023, si bien las necesidades siguen siendo elevadas, una situación ahondada por la suspensión de los vuelos del UNHAS por motivos de seguridad entre mediados de octubre y finales de diciembre. Mikanagu ha hecho hincapié en que "los países donantes deben incrementar su apoyo" y ha advertido de que "sin una movilización urgente de fondos, las brechas seguirán ampliándose y dejando a un número cada vez mayor de personas necesitadas excluidas de la respuesta humanitaria". "Al mismo tiempo, nosotros, como trabajadores humanitarios, debemos esforzarnos más en priorizar estas áreas", ha zanjado. Burkina Faso, dirigido desde 2022 por una junta militar encabezada por Ibrahim Traoré, ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, lo que ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región del Sahel.