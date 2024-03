Sanidad está dando "los últimos pasos" en su anteproyecto de la ley para proteger a los menores del alcohol

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que se están dando "los últimos pasos" para iniciar los trámites de un anteproyecto de ley para proteger a los menores de edad del impacto del consumo de alcohol. Al respecto, la senadora del PNV, Nerea Ahedo, ha criticado que es una ley "sempiterna". "Yo llevo ocho años en esta casa, llevo ocho años oyendo hablar de ella. Yo no sé en qué cajón debe estar", ha criticado. Además, la senadora ha mostrado su desacuerdo con "una ley específica" de alcohol y menores "porque el alcohol es una cuestión social y cultural". "Los menores no viven fuera del mundo, no son una burbuja". En este sentido, Ahedo ha apostado por "hablar de alcohol en global, de los problemas que supone el alcohol en global y para toda la sociedad". En su réplica, García ha respondido que, desde su llegada al Ministerio, parte de su "acción" es "desempolvar muchas de las cosas que llevan años en cajones, seguramente, por la necesidad de repensar el Ministerio desde el largo plazo". "NOSOTROS TENEMOS PENSADO ABRIR TODOS LOS CAJONES" "Nosotros tenemos pensado abrir todos los cajones, el del corto, el del medio y el del largo plazo", ha proclamado García, para reconocer que "el del largo plazo es el que más cuesta abrir" porque estas políticas requieren una "reestructuración" de las políticas sanitarias y "los tiempos políticos no acompañan a los tiempos necesarios de los ciudadanos". En este punto, ha insistido en que la Ley de Alcohol y Menores se centra en este colectivo porque es necesaria una "protección", dadas las cifras y los datos de los menores con respecto al consumo del alcohol. "A partir de ahí, obviamente, podemos hablar de cuáles son las indicaciones para alertar a los diferentes consumidores de las diferentes sustancias", ha añadido. Además, ha recordado el "consenso social" en este aspecto, "por lo menos en el CIS". "En el año 2021, sobre esta cuestión, el 85 por ciento de la población estaba a favor de que las Administraciones implementaran medidas para proteger a los menores del consumo de alcohol", ha incidido. LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO Durante su intervención, García ha reiterado su "compromiso inquebrantable en la batalla contra el tabaquismo" a través de su Plan integral. "Es una batalla clave por la salud pública, por mejorar la vida de los ciudadanos reduciendo la incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaco y por aliviar la carga sobre nuestro sistema sanitario", ha declarado. En el turno de portavoces, Ahedo ha preguntado a García si este Plan realmente afectará a la legislación. "Querría saber es si ese plan integral va a llevar asociado a una modificación de la ley. Si es solo un plan, quien quiere lo cumple, y quien no, no", ha afirmado la senadora del PNV. En su turno de réplica, García ha destacado que, "obviamente, el Plan Integral contra el Tabaquismo va asociado a diferentes leyes". NUEVAS ESPECIALIDADES Por otra parte, García ha hablado en la comparecencia de la creación de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que se encuentra "en una fase avanzada", y ha adelantado que "se está continuando el trabajo para contar con las especialidades de Genética Humana, Enfermedades Infecciosas y Laboratorio Clínico". García se ha referido también a la medicina genómica y los cribados, y también a la política industrial de I+D y de medicamentos. Asimismo, ha anunciado el desarrollo de la Reserva Estratégica de Medicamentos y Productos Sanitarios; el desarrollo de un Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica y ha dicho que, en el ámbito de las resistencias antimicrobianas, "no será suficiente con racionalizar el uso de estos medicamentos, sino disponer de herramientas que permitan mejorar en materia de investigación, innovación y acceso a antimicrobianos críticos". También ha destacado la participación de forma activa en el Paquete Farmacéutico Europeo. En relación a la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, ha apuntado que es "de total prioridad", así como la aprobación de los Reales Decreto de precio y financiación de medicamentos y productos sanitarios y la aprobación del Real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias. ESTRATEGIA CONTRA EL CÁNCER Por otra parte, ha señalado que el Ministerio de Sanidad "está comprometido en una lucha integral contra el cáncer, abordando desde la prevención y detección precoz hasta la investigación y el acceso equitativo a tratamientos". Ha recordado, en este sentido, la aprobación próximamente de un real decreto para crear la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que incorporará un Sistema de Vigilancia del Cáncer para coordinar y mejorar la investigación y la prevención. Por otro lado, también se está trabajando para incorporar las prestaciones en materia de salud visual y bucodental, "con una inversión por parte del Ministerio que ayudará a las comunidades autónomas a poner en marcha estas prestaciones". Asimismo, ha mencionado la actualización del Real Decreto de Listas de Espera, "obsoleto tras más de dos décadas". "Además, nos comprometemos a crear un libro blanco de buenas prácticas de gestión, en colaboración con expertos y CCAA, para estandarizar y optimizar las estrategias de reducción de las listas de espera, basándonos en evidencias y experiencias de éxito", ha anunciado. OBSERVATORIO CONTRA LA CORRUPCIÓN Además, García ha recordado su intención de crear un Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, tal y como anunció la pasada semana. "Esta ministra no hace distinciones ni matices cuando se trata de corrupción sanitaria. Quien tenga el valor de reprocharme algo o darme una sola lección de corrupción sanitaria, le invito a comparar trayectorias vitales y profesionales", ha sentenciado. Dirigiéndose directamente al senador del PP y exconsejero de Sanidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero, García se ha definido como "defensora de la colaboración público privada", porque es "necesaria", pero no de la "parasitación público-privada". Por último, si bien García celebraba que ya se han celebrado cinco Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud (CISNS)desde su llegada, la senadora del PNV le ha reprochado que "la cuestión es que el CISNS sirva para colaborar, para cooperar, para compartir buenas prácticas", pero no para "que se consolide la costumbre de que solo sirva para informar de decisiones tomadas previamente de manera unilateral por parte del Ministerio".