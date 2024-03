Rusia denuncia un intento de incursión por parte del Ejército ucraniano en la región fronteriza de Kursk

Las autoridades rusas han denunciado este jueves un intento de incursión terrestre por parte de "grupos ucranianos de sabotaje" en la localidad rusa e Tetkino, situada en la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania. El gobernador de Kursk, Roman Starovoit, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram que los responsables fueron interceptados por agentes fronterizos del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y miembros de las Fuerzas Armadas. "Los terroristas ucranianos no cejan en sus intentos de entrar en nuestro territorio en la zona de Tetkino, pero los soldados del servicio fronterizo de Rusia no se lo permitieron ni se lo permitirán", ha señalado antes de matizar que una "batalla real, el enemigo fracasa". Sin embargo, ha puntualizado que en lo referente a la "guerra informativa, todos debemos luchar". "Ingorad las amenazas, no difundáis información sin contrastar", ha señalado en alusión a las informaciones que llegan del lado ucraniano respecto a los últimos acontecimientos en el frente. El gobernador ha aprovechado la ocasión para pedir a la población mantenerse alerta e informar de movimientos sospechosos, objetos abandonados o la presencia de vehículos aéreos no tripulados. Previamente, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que durante las últimas horas han sido "destruidos" 15 drones y ocho misiles lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las regiones de Bélgorod y Kursk, si bien la primera ha sido objetivo de la mayoría de estos ataques.