Rosalía y Alejandro Sanz cantarán un tema juntos de Manuel Alejandro

Rosalía y Alejandro Sanz han encargado la composición de una canción a Manuel Alejandro, músico que también ha trabajado para Raphael o Rocío Jurado. En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Manuel Alejandro ha revelado que los dos artistas le han confiado la creación de un tema que interpretarán juntos y que ha surgido como consecuencia de la visita de Rosalía y Sanz las pasadas Navidades a su casa en Jerez. Así, Manuel Alejandro ha asegurado que todavía "no está registrada" aunque reconoce que hay un verso que le gusta "especialmente". El autor de 'Se nos rompió el amor', que compuso para Rocío Jurado, ha reconocido también que le "encantó" la versión que Rosalía cantó en los pasados Grammy Latinos en Sevilla y que le hizo llorar. "Yo estaba de pie porque estaba sintonizando la televisión y, de pronto oigo que suena 'Se nos rompió el amor'. Me quedé quieto. Se me salieron las lágrimas escuchando a esa niña cantando esa canción de esa una manera que acertó absolutamente. La cantó con el sentimiento que tiene la canción, con la pena que da que se rompa algo que estaba funcionando, que estaba floreciendo. Ahí está la cosa", ha añadido Manuel Alejandro.