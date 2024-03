Riquelme: "No puedo fallar esa ocasión, es muy clara"

Madrid, 13 mar (EFE).- Rodrigo Riquelme, extremo del Atlético de Madrid, admitió este miércoles que no puede "fallar" esa ocasión en el minuto 93 del duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Inter, porque es "muy clara", y valoró como "muy positivas" las palabras que le dirigió Diego Simeone, aunque no las desveló.

"Un poco con sensaciones encontradas, por la ocasión que he fallado, que ha hecho que tuviéramos que jugar la prórroga y los penaltis. Es fútbol. Son ocasiones. Tengo que meterla, pero así es el fútbol. Un partido espectacular. Es la primera vez que vivo como profesional en una noche de éstas", explicó en zona mixta.

"No puedo fallar esas ocasiones. Son muy claras en el nivel que se necesita en el Atlético de Madrid. Entrenarlas, en los entrenamientos dedicarle tiempo a este tipo de situaciones. En el penalti estaba tranquilo. No me he puesto nervioso. Tenía claro donde quería tirarlo y ha salido bien", continuó Riquelme.

Simeone habló con él tras el encuentro. "Es una cosa que se queda entre los dos, pero ha sido muy positivo recibir las palabras de mi entrenador, que es el que desde el primer momento me ha dado siempre toda la confianza para estar aquí, desarrollarme, mejorar y exigirme. Es una cosa que se queda entre él y yo", contó.

Madrid, 13 mar (EFE).- Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid, expresó este miércoles que estas noches, con la victoria en los penaltis frente al Inter en los octavos de final de la Liga de Campeones, son las que les "gustan" a los futbolistas del conjunto rojiblanco, aunque advirtió de que ahora "va a ser todo muy difícil" en cuartos de final.

"Muy feliz por el resultado, por haber clasificado ante un gran rival, cansado también de todo el esfuerzo que hicimos en el partido. Y ahora, a disfrutar. Somos conscientes de que en casa somos un equipo y afuera nos está costando bastante. Esperemos aprender y cambiar eso", explicó en declaraciones a 'Movistar'.

"No me quiero imaginar a toda nuestra gente lo que ha sufrido hoy. Son las noches que a nosotros nos gustan y ahora a disfrutar", continuó Correa, que consideró que "ahora va a ser todo muy difícil" en los cuartos de final del torneo, pero remarcó que su equipo es "fuerte también" a doble partido.

Los lanzadores de penaltis "los decidieron los entrenadores". "Ya nos conocen a nosotros bastante. Nosotros también estábamos muy decididos en patearlos. También sabíamos que tenemos un portero como Jan que alguno iba a parar seguro", añadió.

El próximo domingo espera el Barcelona, también en el Metropolitano. "Va a ser un lindo partido. Ellos vienen también muy bien, con el apoyo de nuestra gente. Esperemos dejar los tres puntos aquí en casa", dijo.