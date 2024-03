(Previa) El líder Leganés recibe al Mirandés con un pletórico Elche al acecho

El Leganés afronta la jornada 31 de LaLiga Hypermotion una vez más desde el liderato en el que lleva inmerso gran parte de la temporada y donde buscará mantenerse venciendo como local al Mirandés, mientras que el Elche, que estrena segunda posición, quiere acecharle intentando sacar otros tres valiosos puntos al Albacete en el Martínez Valero. El conjunto 'pepinero' vuelve a Butarque para enfrentarse el domingo al Mirandés (14.00 horas), con el objetivo de seguir disolviendo las dudas que se habían sembrado en las pasadas jornadas, donde encadenó dos derrotas pero supo, aunque no sin sufrir, lograr una apretada victoria ante el colista, el Amorebieta (0-1). Ahora, no querrá dejarse más puntos en el tintero a falta de 12 jornadas. Por su parte, el Mirandés acude a Madrid desde la decimosexta posición, con 36 puntos. Todo ello, tras ganar en Miranda de Ebro con solvencia al Eldense (3-1), para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Centrarán sus aspiraciones en el jugador cedido del Atlético de Madrid Carlos Martín, que es el tercer máximo goleador de la competición, con 13 tantos en 28 partidos. Por otro lado, el Elche afronta la jornada desde puestos de ascenso directo y tan sólo a tres puntos del líder. Recibe el domingo en el Martínez Valero al Albacete (18.30 horas), en un encuentro donde el conjunto ilicitano querrá seguir con su gran estado de forma. En los últimos 10 encuentros, nueve porterías a cero y los tres últimos saldados con victoria, algo que querrán mantener para aspirar a volver a LaLiga EA Sports. El Albacete afronta un encuentro a domicilio muy complicado para sus aspiraciones de alejarse de los puestos de descenso. Sólo se encuentra por encima de la línea roja por un punto y en las tres últimas jornadas, un empate y dos derrotas le hacen recalar en Elche muy necesitado de sumar y alejarse de esos puestos de descenso que van a estar disputados hasta el final. Por otro lago, en un Top 6 que de nuevo dará mucha emoción, el Espanyol visitará al Real Zaragoza, ambos equipos con nuevo inquilino en el banquillo, Manolo González y Víctor Fernández, con los catalanes a sólo un punto del ascenso directo. Mientras, con los mismos 49 puntos que los 'pericos', el Eibar debería sumar los tres en Ipurua ante un Villarreal B en zona de descenso. En cambio, para el quinto y el sexto clasificado, el Real Valladolid y el Burgos, la jornada pinta más exigente, ya que los pucelanos visitan a un Racing de Ferrol que quiere recuperar una dinámica positiva y los burgaleses, en su fortín de El Plantío eso sí, reciben a un Levante que no renuncia a la promoción. La jornada abrirá este viernes con un Eldense-Cartagena (20.30 horas) en el Nuevo Pepico. En un encuentro en el que el conjunto local parte como duodécimo clasificado y querrá que los cartageneros no sigan con las buenas sensaciones de la última jornada, donde vencieron y se alejaron de los puestos de descenso con 34 puntos. Por otro lado, la jornada cerrará el lunes con un duelo por todo lo bajo entre el penúltimo y el último clasificado de LaLiga Hypermotion, el Andorra que recibe en el Nacional al Amorebieta (20.30 horas) en un encuentro en el que a falta de 12 jornadas será vital para ambos conjuntos, para intentar enmendar la mala situación y salvar la categoría. El conjunto andorrano atesora dos encuentros sin conocer la victoria y viene de jugar entre semana ante el Levante, por el partido aplazado de la jornada 28, mientras que el Amorebieta está logrando acercarse en puntos al resto de equipos en descenso y dejó buenas sensaciones ante el líder. En la últimas cinco jornadas, una derrota, dos empates y dos victorias, que le hacen afrontar la recta final de la temporada con ilusión por salir descenso que lo marca el Albacete con 31 puntos. --HORARIOS JORNADA 31 DE LALIGA HYPERMOTION. -VIERNES 15. Eldense - Cartagena 20.30. -SÁBADO 16. Burgos CF - Levante 14.00. Eibar - Villarreal B 16.15. Real Oviedo - Racing Club 18.30. Tenerife - Huesca 18.30. Real Sporting - Alcorcón 21.00. -DOMINGO 17 Leganés - Mirandés 14.00. Racing de Ferrol - Real Valladolid 16.15. Elche - Albacete 18.30. Real Zaragoza - Espanyol 18.30. -LUNES 18. Andorra - Amorebieta 20.30.