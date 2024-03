Pablo Pin dice que Barton llega para “ayudar al objetivo del equipo”

Granada, 14 mar (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, dijo este jueves que el escolta estadounidense Will Barton, último fichaje del equipo, no llega para “meter cuarenta puntos por partido”, porque eso no lo necesitan, sino para “ayudar al objetivo del equipo”, que es la permanencia en la Liga Endesa.

Pin reconoció ante los medios que “la pasada semana” surgió la opción de Barton, escolta con doce años de experiencia en la NBA, porque el jugador “quería venir a Europa para terminar la temporada en algún equipo e intentar el año que viene optar a jugar en Europa”.

“Estuvimos valorándolo, hemos hablado con entrenadores que ha tenido en Estados Unidos en la NBA y yo también hablé con él también el lunes por la noche”, explicó Pin.

“El jugador cree que para él es una buena oportunidad. Se encuentra bien, tiene 33 años, pero no ha tenido lesiones graves, con lo que se encuentra bien y quiere ayudarnos a conseguir nuestro objetivo”, añadió.

Pin incidió en que Barton, que empezará a entrenar con el equipo el próximo lunes, “se encuentra bien”, aunque no tiene “el ritmo de jugar partidos”, algo que “cogerá pronto entrenando”.

“Creo que como equipo estamos funcionando, entonces no necesitamos un jugador que nos meta 40 puntos, pero sí quizá ese punto de talento individual para cuando haya partidos que se compliquen o situaciones donde las defensas sean duras”, detalló el técnico del Covirán Granada.

También espera que Barton ayude “a nivel defensivo como están ayudando todos los jugadores” y “en el paso adelante que estamos intentando dar como equipo”.

“Es un jugador que es manejador, pero que mide casi 1,98, con lo cual es bastante físico, bastante grande y creo que nos puede ayudar también a ese paso adelante en defensa”, insistió Pin.

Barton, descartado hace unos meses por el CSKA de Moscú tras los reconocimientos médicos, se someterá este fin de semana a Granada a los preceptivos test médicos aunque Pin confía en que “no va a haber problemas”.

“Cuando venga lógicamente se le hará el reconocimiento médico, se le hace todo súper exhaustivo y en caso de que tuviera algo ya hablaríamos con él, pero es un jugador que ha jugado doce temporadas en la NBA sin ningún tipo de problema físico”, destacó Pin al respecto. EFE

