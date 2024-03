Marisa Jara se niega a hablar de su romance con Leonardo DiCaprio

Hace unos días, Marisa Jara acudía al programa de televisión '¡De viernes!' para hablar de sus carrera profesional, pero sin embargo, lo más sonado de su testimonio fue la confesión que hizo respecto a uno de los hombres más famosos del mundo. Aunque su entorno más cercano sabían de la relación, todos los espectadores del programa se quedaron ojipláticos al conocer que Marisa mantuvo una relación ni más ni menos que con Leonardo DiCaprio. "Lo conocí en Nueva York. Yo, en aquel momento, estaba trabajando muchísimo. Tenía unos 20 años" explicaba en directo. Se conocieron en una fiesta y el actor "no me quitaba el ojo en todo el tiempo y yo encantada porque a mí, él, me encantaba". A partir de entonces, se dieron sus números de teléfono y comenzaron a quedar. Una etapa que ella misma definía como "divertida" y que se ha quedado en su memoria como un "romance muy bonito" que duró tres meses. Hoy, hemos visto a Marisa Jara y nos ha extrañado la actitud que ha tenido ante las cámaras al ser preguntada por ello, ya que ha huido al escuchar el nombre de Leonardo DiCaprio: "Ya está, no voy a hablar más nada". Un comportamiento sorprendente porque siempre se ha mostrado de lo más agradable y simpática con la prensa, incluso cuando ha pasado por los momentos más complicados de su vida. De lo que sí que ha querido hablar la modelo es de Lorena Durán, a quien le ha brindado su apoyo respecto al tema de las tallas en el mundo de la moda: "Claro, yo creo que hay que normalizar el tema de las tallas y yo creo que sería muy interesante dejar de poner etiquetas y dejar de hablar tanto del cuerpo porque creo que tampoco es tan importante el físico. Así que hay que cuidarse, por supuesto, pero hay que normalizar un poco el tema de las tallas".