Marcelino García Toral: "Merecimos claramente más de cuatro goles"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, reconoció la gran "pena" de todo el club después de quedarse a las puertas de la remontada ante el Olympique de Marsella y avanzar a cuartos de final de la Liga Europa, lo cual merecieron "claramente". "Estoy orgulloso de los jugadores y agradecido. Vivimos un bonito espectáculo, con un desenlace no justo, en la suma de los dos partidos. Tuvimos un muy mal día en Marsella pero el Marsella hizo cuatro ocasiones de gol. Nosotros hoy hicimos 18. Es una pena, el trabajo, el juego, fue extraordinario. Creíamos que teníamos opciones y estos jugadores han demostrado que era real", dijo. El técnico del 'Submarino' insistió en la rueda de prensa de La Cerámica que su equipo mereció mucho más que el 3-1 con el que terminó el partido. "Merecimos más que el rival. La palabra 'milagro' quita importancia al trabajo. En el fútbol hay pocos milagros y sí mucho trabajo. Ha habido un equipo total que ha desbordado a otro equipo. Creo que merecimos claramente más de cuatro goles y pasar esta eliminatoria", afirmó. "Desde el 3-0 al 4-0 tuvimos tres. En el primer tiempo, no fue justo que nos fuésemos sólo con 1-0. Tuvimos ocasiones de todos los colores. El mejor jugador del Marsella con diferencia fue su portero. En el fútbol hay ese componente de suerte, pero en ningún caso haber pasado hoy hubiera sido un milagro, hubiese sido un trabajo bien hecho y bien merecido. Hicimos un gran partido, me encantó, es una pena no estar en la siguiente ronda", añadió. Por otro lado, Marcelino lamentó el "resbalón de Marsella" pero destacó la buena dinámica del equipo. "Me hubiera gustado ver el campo lleno hoy, esta temporada estamos un poco en deuda con ellos. Con estos espectáculos seremos capaces de unir más las fuerzas", apuntó, pensando ya en el duelo contra el Valencia.